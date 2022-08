Eine Nacht im Penta Hotel im Zentrum der Hansestadt Rostock. Lohnt sich der Besuch? OZ-Reporterin Susanne Gidzinski hat Check-in, Frühstück, Ausstattung und Atmosphäre unter die Lupe genommen. Trotz kleiner Anlaufschwierigkeiten: Eine Sache ist ihr dabei ganz besonders positiv aufgefallen.

Rostock. Ob mit bester Sicht auf die Ostsee oder direkt am Stadthafen gelegen: Hotels und Ferienwohnungen gibt es in Rostock viele. Die Auswahl ist ebenso groß, wie divers. In zentraler Lage mitten im Herzen der Hansestadt befindet sich das Penta Hotel. Versteckt in einer Sackgasse unmittelbar am Universitätsplatz bildet der verglaste Neubau einen markanten Kontrast zur historischen Kulisse.

Unzählige Male bin ich an diesem Gebäude bereits vorbeigegangen, habe die zahlreichen Hotelgäste munter vor dem Eingang sitzen sehen. Ein ähnliches Bild bietet sich mir auch an diesem Dienstagnachmittag. Die gepolsterten Bänke im Außenbereich: Sie sind fast alle belegt. Menschen und ihre Koffer stapeln sich regelrecht. Nicht anders sieht es im Foyer oder besser gesagt, in der Pentalounge aus.