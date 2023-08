﻿Eine Woche statt vier Tage Hanse Sail in Rostock: Wer für eine Verlängerung ist – und wer dagegen

Rostock. Nach der Hanse Sail ist vor der Hanse Sail: Kaum ist das größte maritime Volksfest im Norden vorbei und die meisten Traditionssegler wieder abgereist, laufen im Hintergrund bereits die Planungen zur 33. Auflage im kommenden Jahr. Sie soll wie gewohnt am zweiten Wochenende im August stattfinden, also vom 8. bis 11. August 2024 gefeiert werden.

Mit rund 500 000 Besuchern reichten die Werte in diesem Sommer bei Weitem nicht an die Zahlen, die vor der Corona-Pandemie geschrieben wurden. Etwa eine Million Menschen pilgerten laut Angaben der Veranstalter jedes Jahr traditionell zur Hanse Sail nach Rostock.

Könnten diese Besucherzahlen wieder erreicht werden, wenn das Segelevent ausgebaut würde und künftig sogar sieben Tage dauern würde, ähnlich der Kieler Woche?

Das sagt die Rostocker Politik

Ja, sagt Daniel Peters, Generalsekretär der CDU in MV und langjähriges Mitglied der Rostocker Bürgerschaft. Mit seiner Fraktion hatte er bereits 2020 den Vorstoß gewagt, als die Hanse Sail wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden musste. Um Hoteliers, Gastronomen, Schausteller und beteiligte Firmen zu unterstützen, sollte die Sail um mindestens zwei Tage verlängert werden, forderte die Fraktion von CDU und UFR.

Der gebürtige Rostocker Daniel Peters ist Generalsekretär der CDU in MV und langjähriges Mitglied der Bürgerschaft. © Quelle: CDU

Davon ist der gebürtige Rostocker noch immer überzeugt. Auch weil sich viele Höhepunkte des maritimen Volksfestes an den bisherigen vier Veranstaltungstagen überschneiden, darunter vor allem die Ausfahrten mit den Traditionsseglern. Selbstverständlich müsse es ein vernünftiges Erweiterungskonzept geben, sagte Peters am Freitag und: „Wir sollten es auf jeden Fall testen. Nichts macht klüger, als wenn man es versucht“, so der CDU-Mann.

Das sagen Traditionsschiffer

„Für die meisten Schiffe, gerade die aus dem Ausland, würde sich eine Verlängerung wirtschaftlich auf jeden Fall lohnen“, sagte auch Anika Brüshaber, Crew-Sprecherin der „Großherzogin Elisabeth“. Eine Verlängerung nach hinten heraus wäre für das Schiff aus Bremerhaven allerdings ungünstig. „Wir fahren nach der Hanse Sail direkt zurück in unseren Heimathafen zu den Maritimen Tagen.“

Der imposante Dreimast-Gaffelschoner „Großherzogin Elisabeth“ dient als Ausbildungsschiff für Segler. © Quelle: Volker Gries

Dass es für die Schiffe von geschäftlichem Vorteil wäre, an mehr Tagen Segeltörns anzubieten, sagte auch Steffen Schwarze, Skipper der „Albert Johannes“ aus den Niederlanden. „Pauschal lässt sich aber nicht sagen, wie sich eine Hanse-Sail-Verlängerung auswirken würde. Da ich persönlich die Fahrt durch die Warnow relativ stressig finde, weiß ich nicht, ob ich das an noch weiteren Tagen machen wollte.“

Das sagen Hoteliers

„Ich würde es begrüßen, wenn die Hanse Sail verlängert wird. Rostock und Umgebung würden davon profitieren“, so Sabine Burkhardt von der Reservierung des Motel One am Vögenteich. Auf die Hotelbuchung hätte es aber wenig Einfluss: „Wenn wir ausgebucht sind, sind wir ausgebucht.“

Das sagen Gastronomen

Christoph Wulff, Inhaber des Restaurants Borwin am Stadthafen, ist skeptisch, ob durch eine Verlängerung mehr Besucher kämen. „Es ist sowieso stark wetterabhängig. Und wir haben gemerkt, dass die meisten am Wochenende kamen und weniger am Donnerstag. Das würde vermutlich so bleiben.“ Auch wenn es den Anschein machen könnte, dass sich das Geschäft während der Sail lohnen müsste, explodierten die Personalkosten für Wulff an diesen Tagen.

Gastronomen durch und durch: Ute und Christoph Wulff sind die Betreiber des Hafenrestaurants „Borwin“ im Rostocker Stadthafen. © Quelle: Ove Arscholl

Jens Girulat von der Gaststätte Stralsunder in der Wismarschen Straße pflichtet dem bei: „Ich sehe keinen Sinn darin, das Event zu verlängern, schließlich ist unklar, ob mehr Geld reinkommt oder sich die Einnahmen bloß verteilen.“ Einfluss auf sein Geschäft hätte es vermutlich nicht, da grundsätzlich mehr Gäste kämen, wenn es regnet, so der Gastronom – auch zur Hanse Sail.

Das sagen die Veranstalter

Auf die Mitarbeiter des Hanse-Sail-Büros im Stadthafen käme mit einer Verlängerung des maritimen Volksfestes definitiv mehr Arbeit zu. Ihr Chef, Tourismusdirektor Matthias Fromm, war für eine Stellungnahme zum Thema in dieser Woche nicht zu erreichen. Dem Vorstoß der CDU während der Corona-Pandemie stand er seinerzeit skeptisch gegenüber. Auch er führte an, dass sich die Besucherzahlen nicht erhöhten, sondern anders verteilten.

Das sagt der Erfinder

Der Erfinder der Hanse Sail, Rostocks Ex-Oberbürgermeister Roland Methling (parteilos), riet dringend von dem Vorschlag ab, das Fest zu verlängern. Die Veranstaltung stehe in engem Zusammenhang mit der Baltic Sail, einer Rundreise für Traditionssegler, die diese seit 1996 in jedem Sommer um die Ostsee führt. Dabei werden neben Rostock auch Sassnitz, Lübeck, Danzig, Karlskrona und Helsingør angesteuert.

Als Erfinder der Hanse Sail gilt Rostocks ehemaliger Oberbürgermeister Roland Methling (parteilos). © Quelle: Ove Arscholl

Würde Rostock seinen Termin verschieben oder erweitern wollen, ergäbe sich ein Konkurrenzdruck untereinander. Teilnehmende Schiffe könnten Reisezeiten nicht mehr einhalten und müssten Ziele gegeneinander abwägen. „Wir haben ein Agreement gefunden, mit dem sich niemand abgehängt fühlt – und das sollten wir einhalten“, so Methling.

