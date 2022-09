﻿„Einer der emotionalsten Momente meines Lebens“: Marteria macht auf Rostocker Konzert neugierig

Warnemünde. Marteria in aller Munde: Am Dienstag, 6. September, verschenkt der Rostocker Rapper Fischbrötchen und Promocodes in Warnemünde für sein nächstes Heimspiel. „Es wird etwas unfassbar Emotionales, vielleicht der emotionalste Moment meines Lebens passieren“, sagt der 39-Jährige über sein nächstes Konzert im Ostseestadion. Auf der Bühne gehe es ihm nicht um Mega-Technik und superbunte Shows – Marteria suche die Verbindung zum Publikum, die emotionalen Momente, ein Event, an dem sich alle festhalten können. Auf einer unkonventionellen Pressekonferenz spricht er über die nächste Show und sein Talent für Fischbrötchen. In Warnemünde verschenkt er 500 an seine Fans.

Unkonventionelle Pressekonferenz von Marteria in Warnemünde

Wir treffen den Rapper Marten Laciny auf der Mittelmole in Warnemünde. Kurze Sporthose, weißer Hoodie, 1982-Kappe, Bauchtasche. Gewohnt lässig betritt er den Schlepper „Petersdorf“. Hier soll seine Pressekonferenz für sein nächstes großes Leuchtturmevent – die zweite Show im Ostseestadion – stattfinden. Viele Medienvertreter aus Rostock und der Umgebung sind mit an Bord. Genau das wollte Marteria so, die „wichtigsten Menschen aus dem Land zusammenbringen“, um über den 2. September 2023 zu reden.

Bevor überhaupt irgendwer etwas sagt, gibt es Sekt. Marteria hält keine großen Ansprachen, findet „lieblose Presseerklärungen“ eher langweilig. Wer etwas wissen möchte, könne sich direkt auf den Platz neben ihn setzen. Zwischen Kisten und Seilen und auf dem rumpeligen Schlepper fängt der Topstar also an zu erzählen.

„Ein Anker“ in schweren Zeiten

„Ich denke nicht jeden Tag darüber nach, was ich neu machen muss. Die Ideen kommen einfach“, beginnt Marten. Auf seine Show bereite er sich ein ganzes Jahr vor. „Es geht um einen Moment, an dem sich alle festhalten können.“ Marteria spricht auch von „vielen Problemen“, der Krieg in Europa, Corona, die Inflation. „Es ist einfach gerade nicht easy, sich ein Ticket zu kaufen.“ Deshalb soll der 2. September 2023 für viele „ein Anker sein“.

„Emotionalster Moment meines Lebens“

Im Rostocker Ostseestadion erwarte die Fans eine emotionale Show. Marteria agiere aus dem Herzen heraus. Als Rostocker hat der Star für viele eine neue Identität geschaffen. Ein Heimatgefühl, das sich so bodenständig und direkt wie der Rapper selbst zeigt, das sich am Ostseestadion, am Meer, am Plattenbau manifestiert. Viele seiner Fans lieben nicht nur seine Musik, sondern auch den Rostocker Marten Laciny, der aufgewachsen ist wie sie, der denkt und fühlt wie sie und ein Mensch ist, der einfach seine Heimatstadt liebt. Auf seiner Show im Ostseestadion werde etwas „unfassbar Emotionales“ passieren, „vielleicht eine der emotionalsten Momente meines Lebens“, verrät uns der Musiker.

Rapper und Fischbrötchenverkäufer

Am Mittwoch beginnt der Vorverkauf für die zweite Halbzeit im Ostseestadion. Ob der Rapper es wieder schafft, ein ganzes Stadion zu füllen, ist noch offen. Wer sich aber schon vor dem offiziellen Vorverkauf ein Ticket sichern wollte, konnte Marteria am Dienstag am Fischbrötchenstand in Warnemünde treffen. „Meine Freunde sagen, ich mache sehr gute Fischbrötchen, eigentlich die besten“, sagt Marten und fügt hinzu, nicht „prollig“ wirken zu wollen. In seiner Freizeit angelt er leidenschaftlich gern und überreicht seinen Fans persönlich das belegte Brötchen mit Promocode.

Promo-Aktion: 500 Fischbrötchen

Nach der Pressekonferenz um 16 Uhr entert Marteria den Verkaufsstand „Fischhus min Herzing“ an der Mittelmole. Hering, Matjes, Lachs, Makrele – 500 Fischbrötchen liegen hier für seine Fans bereit. Die Menschenschlange reicht bei Ankunft fast bis zum Bahnhof. „Wir warten seit 13 Uhr hier“, sagen einige Geduldige, die nun ganz vorne stehen. Und Marten? Der verschenkt jetzt Fischbrötchen, gibt Autogramme, beschriftet Handys und T-Shirts, macht Selfies, hebt Kinder hoch, nimmt Geschenke entgegen, bleibt auf einen kurzen Schnack mit seinen Fans. „Einfach unkompliziert, bodenständig, ein normaler Rostocker Jung wie wir“, sagt Guido Eicher, Inhaber des Verkaufsstandes, über Marteria.

Fan seit erster Stunde ist Elisa Knöller. „Ich bin in Rostock geboren, aufgewachsen und hiergeblieben – also alles richtig gemacht“, sagt die 32-Jährige mit einem Lächeln. Sie ist am Fischbrötchenstand aufgefallen, weil sie Marteria eine alte Jahreskarte aus der Saison 1999/2000 vom FC Hansa Rostock schenkt. Und der freut sich sichtlich. Knöller werde auf jeden Fall zum Konzert ins Ostseestadion gehen. Es gehöre für sie einfach dazu.

Marteria Konzert: Sa., 02.09.2023 Rostock, Ostseestadion. Allgemeiner Vorverkaufsstart: Mi., 07.09.2022, ab 10:00 Uhr.