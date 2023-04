VVW mit Lieferproblemen: Einige Deutschlandtickets kommen zu spät in Rostock an

Rostock. Kleine Panne beim Verkehrsverbund Warnow (VVW): Kurz vor dem Start des Deutschlandtickets (D-Tickets) am 1. Mai sind noch nicht alle Fahrausweise bei den Abonnenten eingetroffen. Grund sei ein erhöhtes Aufkommen an ähnlichen Druckaufträgen und Verzögerungen in der Zustellung, wie VVW-Geschäftsführer Stefan Wiedmer am Freitag sagte.

Betroffen seien einige Kunden, deren Abonnement umgestellt wurde und die im Zuge dessen eine neue Chipkarte benötigen. Sollte diese noch nicht eingetroffen sein, könne das bisherige Ticket weiterhin genutzt werden. Im Verbundgebiet würden alle Mitarbeiter angehalten, diese anzuerkennen. Für Fahrten innerhalb Deutschland gebe es allerdings keine Garantie.

Bestellbestätigung gilt übergangsweise als Ticket

Diejenigen, die bisher kein VVW-Abo hatten und deren neues Deutschlandticket noch nicht eingetroffen ist, können sich laut Wiedmer mit ihrer Bestellbestätigung vorübergehend ausweisen. Sollten sie diese nicht mehr zur Hand haben, bekommen Kunden ein solches Schreiben unter Telefon: 0381/8021900 sowie in den Kundenzentren der Rostocker Straßenbahn AG (RSAG).

Die Service-Hotline sei das ganze Wochenende über sowie am 1. Mai von 8 bis 16 Uhr erreichbar. Das Kundenzentrum am Hauptbahnhof am Sonntag und Montag zusätzlich von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Die Übergangsregelung gelte bis zum Eintreffen der neuen Chipkarten, längstens aber bis zum 15. Mai, hieß es vonseiten des Verbunds.

Knapp ein Drittel auf Deutschlandticket umgestiegen

Bisher hätten sich mehr als 24 000 der rund 80 000 Abonnenten im VVW für die Nutzung eines Deutschlandtickets entschlossen. Es ermöglicht, für 49 Euro monatlich im Nahverkehr durch das gesamte Land zu reisen. Die digitale Variante werde jeweils in der App angezeigt. Insgesamt liege die Quote derer, die eine Dauerkarte besitzen zwischen etwa 10 und 20 Prozent aller Abonnenten im Einzugsbereich, so VVW-Chef Wiedmer. Studierende der Universität Rostock erhalten ihr Semesterticket ebenfalls digital.