﻿Einkaufen im Nordosten: Wann das „Baltik Zentrum Rostock“ eröffnet und welche Läden einziehen

Rostock. Fast leer ist der gigantische Parkplatz vor dem Einkaufskomplex in der Goorsdorfer Straße in Rostock – was nur teilweise dem miserablen Wetter geschuldet sein dürfte. Denn den Real-Markt, den einst Tausende Kunden täglich ansteuerten, gibt es nicht mehr. Viele Flächen stehen seit Jahren leer. Ändern will das die Unternehmensgruppe van Mark aus Niedersachsen. Die Investoren planen, am Standort in Neu-Hinrichsdorf das „Baltik Zentrum Rostock“ zu eröffnen – mit neuen Geschäften und Angeboten.

Ursprünglich sollte das eigentlich längst fertig sein. Nach dem Kauf des Komplexes 2020 hatte van Mark das Ende des vergangenen Jahres als offiziellen Startzeitraum fürs das Einkaufsvergnügen im Rostocker Nordosten ausgegeben. Halten konnte die Unternehmensgruppe den Termin „aus verschiedenen Gründen leider nicht“, wie Projektleiter Michael Sappok mitteilte, ohne konkreter zu werden. „Wir wollten nichts übers Knie brechen, sondern die optimalste Lösung und den besten Mieterbesatz für dieses Projekt.“

Wieder Lebensmittelmarkt am einstigen Standort von Real geplant

Konkret heißt das in diesem Fall, dass „sich die langjährigen Mieter Calle/Fleggaard sowie Siemes-Schuhcenter zum Standort bekannt und neue, langfristige Mietverträge abgeschlossen haben“. Außerdem ist die Firma Pico-Küchen in die Goorsdorfer Straße gezogen. Die ehemalige Real-Fläche soll laut Sappok in vier Mieteinheiten aufgeteilt werden. Welche Geschäfte diese für sich beanspruchen werden, wollte der Projektleiter noch nicht verraten. Nur so viel: „In jedem Fall wird es wieder eine moderne Lebensmittelversorgung am Standort geben, so viel können wir schon sagen.“

Um die 500 Parkplätze stehen Kunden des neuen „Baltik Zentrum Rostock“ in Neu-Hinrichsdorf zur Verfügung. © Quelle: Frank Söllner

Das dürfte vor allem die Anwohner der umliegenden sogenannten Stadtdörfer freuen. Viele hatten sich schon seit Langem wieder einen Supermarkt oder Discounter in dem Komplex in Neu-Hinrichsdorf gewünscht, wie es aus Kreisen des zuständigen Ortsbeirats hieß. Es sei extrem wichtig, dass der ehemalige Real-Markt wieder belebt werde, sagte zuletzt der Vorsitzende Kurt Massenthe (UFR).

Daran arbeitet die Unternehmensgruppe van Mark trotz Verzögerung weiter. Laut Angaben von Sappok sei ein Teil der „in die Jahre gekommenen“ Außenfassade bereits modernisiert worden, ebenso die Außenbeleuchtung und die auf den Parkplätzen. Die fast 500 Lücken für Kunden wurden demnach auf energiesparende LED-Beleuchtung umgestellt. Auch das Innere des ehemaligen Real-Markts sei bereits entkernt worden, um die Grundlage für den Neubau zu legen.

Das Innere des einstigen Real-Markts in der Goorsdorfer Straße wurde bereits entkernt. © Quelle: Frank Söllner

Für den fehlt den Investoren noch die finale Genehmigung. „Unser Ziel ist die kurzfristige Einreichung des Bauantrages. Wenn dann alles gut läuft sowie Material und Baufirmen verfügbar sind, wäre eine Neueröffnung der zukünftigen Mieter bis spätestens Ende 2023 realistisch“, teilte Sappok weiter mit. Das sei zwar ein sehr ambitioniertes Ziel, aber „mit viel Fleiß und Willen aller Beteiligten aus heutiger Sicht noch machbar“.

Keine Konkurrenz zum Hanse Center in Bentwisch

Zum Kaufpreis des Komplexes auf dem knapp 60 000 Quadratmeter großen Grunstück in Neu-Hinrichsdorf wollte die Unternehmensgruppe van Mark keine Angaben machen. Für die Umbauarbeiten sollen mehrere Millionen Euro eingeplant sein. Das „Baltik Zentrum Rostock“ soll das Einkaufsangebot in der Region erweitern, ohne eine Konkurrenz zum Hanse Center in Bentwisch oder der Innenstadt zu bilden, hieß es vonseiten der Investoren. Im Nordosten Rostocks gibt es vergleichsweise wenige größere Einkaufszentren und Märkte.