﻿Einsatz fernab der Familie: So geht es den Marinesoldaten aus MV im Libanon

Viele der 130 deutschen Soldaten im Unifil-Einsatz im Libanon kommen von der Ostsee. Den Kontakt mit der Heimat zu halten, ist ihnen wichtig – auch wenn es nicht immer leicht ist. Wie es für die Soldaten aus MV ist, Weihnachten an Bord zu feiern und ihre Kindern via Internet beim Aufwachsen zuzusehen.

Beirut. Die ganze Welt schaut derzeit auf den Krieg in der Ukraine. Doch die anderen Krisenherde verschwinden deswegen nicht. Die Bundeswehr ist trotz der erhöhten Wachsamkeit angesichts des Konflikt vor der eigenen Haustür weiter an vielen Orten im Einsatz. An einem davon erledigen derzeit gleich mehrere Soldaten aus Rostock ihren Job: im Unifil-Einsatz im und vor dem Libanon. Die OZ hat sie besucht – gemeinsam mit Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD).

An der israelisch-libanesischen Grenze und auf dem Meer sichern derzeit rund 10 000 Soldaten aus fast 50 Nationen den Frieden. Chef des 130-köpfigen deutschen Kontingents ist seit kurzem Kenneth Harms. Doch eigentlich ist sein Dienstsitz der Rostocker Marinestützpunkt Hohe Düne: Harms ist Kommandeur des dort stationierten Korvettengeschwaders.

„Maritime Sicherheit in der Ostsee ist ein aktuelles Thema“

„In der jetzigen Situation wäre ich natürlich gerne bei meinem Verband“, sagt Harms mit Blick auf die Spannungen auch in der Ostsee. „Die Korvetten sind sehr nahe am Geschehen dran, etwa wenn man schaut, was vor Bornholm passiert ist.“ Vor der dänischen Insel waren vor einigen Wochen die russisch-deutschen Gas-Pipelines Nord Stream 1 und 2 mutmaßlich durch einen gezielten Anschlag schwer beschädigt worden. „Die maritime Sicherheit in der Ostsee ist wieder ein aktuelles Thema“, stellt Harms fest.

Doch vom Camp Martin unmittelbar an der libanesisch-israelischen Grenze aus kann Harms wenig tun. Hier muss er sich um die Aufgaben des Unifil-Einsatzes kümmern: Dessen maritimer Anteil besteht darin, das Seegebiet zu überwachen und den Waffenschmuggel in den Libanon zu verhindern. Das scheint ganz gut zu klappen: „Wir haben ein engmaschiges Netz geknüpft, da schlüpft keiner durch“, versichert Harms.

Viertes Weihnachtsfest fernab der Heimat: „Das ist der Job“

Es ist der fünfte Unifil-Einsatz für Harms, knapp zwei Jahre Jahre seines Lebens hat er insgesamt im östlichen Mittelmeer verbracht. „Darunter waren auch drei Weihnachtsfeste, in diesem Jahr ist es das vierte. Aber das ist der Job.“

Für Ordnung im Camp Martin sorgt Daniela I.: Die gebürtige Rostockerin ist eigentlich bei den U-Booten, im Libanon ist sie Kontingentsfeldwebel – oder auch Spieß, wie man beim Militär sagt. „Ich kümmere mich um alles – von der Unterkunft-Zuteilung bis zum kaputten Spülkasten.“

Internationale Zusammenarbeit der Soldaten im Libanon

Damit jeder deutsche Soldat eine passende Stube findet, muss sich Daniela mit den zuständigen Indonesiern im Camp abstimmen. Für die Inspektion der Räume sind wiederum die Tansanier mit zuständig. „Das ist schon sehr international – eine sehr interessante Erfahrung.“

Zu dem Einsatz hat sich Daniela freiwillig gemeldet. „Das war mit der Familie abgesprochen.“ Zu ihren Liebsten hält Daniela übers Internet Verbindung. „Ich war positiv überrascht, wie gut das hier funktioniert.“

Aufwachsen der Kinder über Videotelefonie verfolgen

Diese Lebensader in die Heimat weiß auch Philipp M. zu schätzen. Als stellvertretender Chef der Operationszentrale zählt es zu seinen Aufgaben, Kontakt mit den Schiffen im Einsatz zu halten. Und auch zu seiner Familie schafft er es, den Kontakt aufrechtzuerhalten.

„Als ich im Juli hergekommen bin, war mein Sohn sieben Monate alt. In diesem Alter verpasst man viel. Er kann jetzt schon krabbeln und stehen und er bekommt die ersten Zähne“, sagt Philipp stolz. Das alles konnte er zumindest teilweise per Videotelefon verfolgen. „An Bord ist das Internet meist schlechter.“

Rostocker Soldat freut sich auf Wiedersehen mit Kindern

Emanuel G. ist „glücklich geschieden“, wie er selbst sagt. Schon zu Hause sieht er seine drei Kinder daher meist nur am Wochenende. „Da sind die vier Monate hier besonders lange.“ Er sei auch nicht der Typ, der täglich zu Hause anruft. Aber zumindest am Wochenende, wenn zu Hause in Rostock Kinderzeit wäre, ruft er durch. „Aber das ist auch kein Ersatz für ein inniges Beisammensein. Die beiden jüngeren Kinder sind jetzt in einem Alter, in dem sie schon merken, dass Papa lange weg ist.“ Gleich für das Wochenende der Rückkehr hat Emanuel ihnen versprochen, in einen Vergnügungspark zu gehen. „Da freuen sie sich schon drauf.“

Den Kern des deutschen Unifil-Kontingents bildet allerdings die Korvette „Erfurt“, die am Sonnabend noch im Hafen von Beirut lag und mit Ministerin Lambrecht an Bord über Nacht nach Limassol auf Zypern fuhr, wo das deutsche maritime Unifil-Hauptquartier liegt.

Corona macht leben an Bord der Korvette „Erfurt“ schwerer

Erst relativ kurz an Bord ist Navigationsoffizier Nils S. Der 25-Jährige ist erst seit einem Jahr auf der Korvette und in seinem ersten Einsatz überhaupt. „Das ist spannend für mich. Man lernt sehr viel, weil wir viele Seemanöver machen.“ Als junger Offizier muss Nils unter anderem die Messe sauber halten. „Das ist auch richtig: Man muss ja erst mal reinkommen und lernt auch noch.“ Aber nach einem Jahr sei er inzwischen gut integriert: „Ich werde nicht mehr als der Neuling angesehen.“

Navigationsoffizier Nils S. ist seit einem Jahr auf der Korvette „Erfurt“ und in seinem ersten Einsatz überhaupt

Sandra K. Aus Kröpelin (Landkreis Rostock) tut seit 2019 auf der Korvette Dienst und ist in ihrem dritten Unifil-Einsatz. Im vergangenen Jahr war sie auch schon dabei – damals noch unter Corona-Bedingungen. „Da gab es keinen Landgang und keine Übungen mit anderen Schiffen“, erinnert sie sich.

Korvette „Erfurt“: Auf Zypern endlich mal runter von Bord

Doch 2022 ist vieles anders: „Die Zeit ist so schnell vergangen, weil wir wieder so einen vollen Zeitplan haben.“ Landgang in Beirut ist zwar wegen der angespannten Sicherheitslage weiterhin nicht möglich, in Limassol aber schon. „Wir haben viel von Zypern erkundet. Endlich mal runter von Bord“, strahlt Sandra. „Da versuche ich abzuschalten – ohne Lautsprecherdurchsagen und Geräusche von der Lüftung an Bord.“

Sandra K.aus Kröpelin (Landkreis Rostock) dient seit 2019 auf der Korvette „Erfurt“ und ist in ihrem dritten Unifil-Einsatz.

Dennoch: Sandra vermisst ihre Familie in der Heimat. „Vor allem meine beiden Neffen, der eine ist gerade einen Monat alt. Es ist schade, dass ich bei der Geburt nicht dabei war. Aber dafür nehme ich mir umso mehr Zeit, wenn ich zurück bin, da habe ich vier Wochen lang frei.“