Für Tausende Mädchen und Jungen hat die aufregende und spannende Schulzeit begonnen. Genau 4219 waren es im Zuständigkeitsgebiet des Rostocker Schulamtes. Hier sehen Sie die Abc-Schützen aus der Hansestadt und dem Landkreis in mehreren Bildergalerien.

Rostock. 4219 Erstklässler starteten laut zuständigem Schulamt am 13. August in Rostock und dem dazugehörigen Landkreis in den neuen spannenden Lebensabschnitt – die Schulzeit. 1971 Mädchen und Jungen in der Hansestadt und 2248 im Landkreis.

Davon besuchen 1544 Rostocker Kinder öffentliche und 427 freie Schulen. Im Landkreis lernen von den Schulstartern 2086 an öffentlichen und 162 an freien Schulen.