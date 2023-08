﻿Einschulung 2023 in Rostock und Kröpelin: „Das ist es uns wert“

Kostenfrei bis 19:00 Uhr lesen

Schulanfang

Auf diesen Tag hat Tammy (6) gewartet: Sie wird an der Grundschule „Am Mühlenberg“ in Kröpelin eingeschult. Ihre Eltern Thomas und Stefanie Dallmann wollen diesen Tag für sie unvergesslich machen.

Am Wochenende wurden Tausende Kinder in MV eingeschult. Zwei von ihnen: Tammy und Matti. Sie feierten am Samstag mit Freunden und Familie. Ein unvergessliches Erlebnis, aber auch ein teures Vergnügen. Was Kleidung, Fest, Schultüte und Geschenke kosten, verraten ihre Eltern.