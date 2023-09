﻿Einschulungen in Rostock: Das sind die Fotos der ersten Klassen zum Schulstart

Hurra, wir sind jetzt Schulkinder

Lerngruppenleiterin Ulrike Kreutzfeldt und Referendarin Helene Krüth betreuen die Lerngruppe der Mäuse an der Grundschule Bentwisch. Dazu gehören seit knapp drei Wochen die Erstklässler Kilian Otto Matthias Bahls, Mads Krtitschka, Max Steffen Pophal, Lasse Richter, Kurt Sauerbrey, Louie Wierig, Nele Fischer, Jill Lisa Tina Gartzke, Mathilda Parr, Emmi Rumplasch und Lilli Wokersin.

4040 Mädchen und Jungen sind in Rostock und dem Landkreis kürzlich in ihre Schulzeit gestartet. Wir haben die frisch gebackenen Erstklässler an ihrem großen Tag begleitet und die ersten Klassenfotos aufgenommen. Dabei sind die folgenden Bildergalerien entstanden.

Thomas Mandt WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket