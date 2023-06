OZ testet

So schmeckt der Sommer: Ein leckeres Eis ist an heißen Tagen eine willkommene Erfrischung – findet auch Stephanie Simon aus der Rostocker Innenstadt.

Was kosten Softeis, Kugel und Frozen Joghurt am Strand und in der Rostocker City? Wo ist es teuer, wo billig? Eiswerkstatt, Janny’s, Milano und Co.: Die OSTSEE-ZEITUNG wollte es genau wissen und hat die besten Eisdielen und -Cafés getestet. Das ist das Ergebnis.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket