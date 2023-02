Der elfjährige Andrii Isaiev hat mit seiner Familie in Nienhagen bei Rostock eine neue Heimat gefunden. Obwohl er schnell Deutsch lernt, fehlt es ihm noch an deutschen Freunden. Freude findet er bei seiner großen Leidenschaft.

Elfjähriger Ukrainer in seiner neuen Heimat Rostock: Halt gibt ihm sein Hobby

Rostock. Andrii Isaiev ist erst elf Jahre alt. Dennoch hat er schon viel Leid und Zerstörung erlebt. Früher lebte er in einer Stadt im Süden der Ukraine, 100 Kilometer von der Halbinsel Krim entfernt. Als der Krieg vor einem Jahr ausbrach, machen seine Eltern gerade Urlaub im Ostseebad Nienhagen bei Rostock. Vater Mykhailo ist dort für ein landwirtschaftliches Unternehmen tätig. Seine Frau Tetiana besuchte ihn an der Ostsee, die Kinder blieben jedoch in der Ukraine.

Andrii lebte fast nur noch im Keller

Als Andrii in der Heimat Hausaufgaben machen wollte, explodierten plötzlich Bomben. Sein kleiner Bruder schlief. Seine Oma begann zu weinen. „Ich war schockiert“, erzählt der Schüler. Mit dem Krieg habe niemand gerechnet. Täglich gab es plötzlich Luftalarm. Sie lebten quasi im Keller, an Schlaf war nicht zu denken. Nach einem Monat organisierten Lehrer so etwas wie Unterricht. Etwas Schule, etwas Alltag, wenn auch nur online.

Andrii Isaiev (links) aus Nienhagen mit seiner Familie: Vater Mykhailo, Mutter Tetiana und Bruder Yaroslav. © Quelle: Kay Steinke

Als der Elfjährige mit Freunden vor dem Haus spielte, landete neben ihm eine Granate im Garten. „Zum Glück ging sie nicht los“, sagt er. Nach einer Woche wurde sie entschärft. Doch Andrii ist traumatisiert. Die Eltern fehlen ihm. Erst am 12. April kann er seinen Vater wieder in die Arme schließen. Dieser holte seine Kinder und auch die Großeltern aus Warschau ab – und sie kamen mit ihm nach Nienhagen.

„Ich weinte vor Glück“, erinnert sich Andrii. „Alle weinten vor Glück, minutenlang.“ Die Fahrt bis nach Polen hatte mehrere Tage gedauert. In Rostock bekommt der Junge nun therapeutische Hilfe. Er kämpft seit dem Krieg mit Schlafstörungen, weint jeden Tag. Auch seine Mutter, die mittlerweile als Küchenhilfe arbeitet, braucht Hilfe.

Elfjähriger kämpft sich in den Alltag zurück

Dennoch kämpft sich der Schüler in den Alltag zurück. Mittlerweile geht er in die 6. Klasse der Regionalschule, lernt viel Deutsch. Zwei ukrainische Freunde hat er gefunden, deutsche fehlen noch. Die Sprachbarrieren seien zu groß. Englisch falle ihm leichter, die Sprache habe er schon im Kindergarten gelernt. In der Freizeit spielt Andrii Geige und Schach und gewann schon mehrere Pokale und Medaillen beim Rostock Jugendschach-Cup. Im Denksport findet er Ablenkung und Erfüllung.