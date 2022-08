Die Gemeinde Elmenhorst-Lichtenhagen bekommt nach jahrelangem Hin und Her endlich eine Ortsumgehung. Die Bürger können sich darüber auf einer Veranstaltung im September informieren. Wann mit dem Bau in Rostocks Nachbargemeinde begonnen wird und wann auf der Straße die ersten Autos rollen können.

Ende der Ausbaustrecke: Die Verlängerung der Mecklenburger Allee, an der im August 2022 gerade letzte Arbeiten laufen, führt ins Nichts. Die neu gebaute Straße endet bis auf weiteres an einem Sandhaufen – nur wenige Meter vor Elmenhorst, wo sie eigentlich an die Küstenstraße Warnemünde – Bad Doberan angeschlossen werden soll.

Elmenhorst-Lichtenhagen/Rostock. Es ist die vielleicht größte und vor allem teuerste Sackgasse der Hansestadt. Die Mecklenburger Allee aus dem Stadtteil Lichtenhagen kommend endet im Nichts. Sie sollte eigentlich längst an die Ortsumgehung für die Nachbargemeinde Elmenhorst angeschlossen werden. Doch der Bau der langersehnten Umgehung zog sich immer wieder in die Länge – auch weil sie nicht nur Befürworter hat. Die Folge: Die Mecklenburger Allee wurde vonseiten der Hansestadt so weit fertig gebaut, der Anschluss fehlt aber noch.

Nun soll es tatsächlich losgehen. „Im November soll Baubeginn sein“, kündigt Uwe Barten, Bürgermeister der Gemeinde Elmenhorst-Lichtenhagen, an. Lange hatten er und viele Bewohner seiner Gemeinde sich geärgert, da das Land, das für den Bau der Umgehung als Teil der Landesstraße 12 verantwortlich ist, das Projekt immer wieder aufgeschoben hatte. Nun hat das für die Gemeinde zuständige Amt Warnow-West eine Informationsveranstaltung für alle Interessierten angekündigt. Kommen sollen Vertreter des Straßenbauamtes Schwerin, um die Öffentlichkeit über den aktuellen Stand der Planung und Ausführung zu informieren. Geladen sind alle Anwohner am 14. September um 17 Uhr in das Gemeindezentrum Elmenhorst-Lichtenhagen.

Die Ortsumgehung Elmenhorst soll 4,7 Kilometer lang werden. © Quelle: Benjamin Barz

Ortsumgehung soll Verbindung zwischen Wismar und Rostock verbessern

„Wesentliches Projektziel ist die Verbesserung der Verbindung zwischen der Hansestadt Wismar und der Hanse- und Universitätsstadt Rostock sowie die Verteilung der Verkehre von den küstennahen Zentren zu den Erholungsgebieten. Ein weiteres bedeutendes Ziel ist die Verkehrsentlastung der Ortsdurchfahrt und die damit verbundene Lärm- und Luftschadstoffimmissionsminderung sowie die Erhöhung der Verkehrssicherheit durch Trennung der Verkehrsarten in der Ortsdurchfahrt“, teilt die Amtsverwaltung Warnow-West mit.

„Durch Lichtenhagen rollen am Tag 13 000 Autos – und das auf einer Kreisstraße. Das ist Wahnsinn.“ Uwe Barten, Bürgermeister der Gemeinde Elmenhorst-Lichtenhagen. © Quelle: Bea Schwarz

Bürgermeister Uwe Barten betont: „Durch Lichtenhagen rollen am Tag 13 000 Autos – und das auf einer Kreisstraße. Das ist Wahnsinn.“ Die Umgehung hätte für alle Vorteile. Bevor es aber mit dem Bau losgehen kann, müssen noch alte Kampfmittel aus dem Boden geräumt werden. „Dort hat sich im Zweiten Weltkrieg eine Flakstellung befunden“, erklärt Bürgermeister Barten. „Für vorbereitende Arbeiten, wie Kampfmittelsondierungen und archäologische Untersuchungen, werden aktuell die Vergabeunterlagen vorbereitet“, heißt es dazu aus dem Amt.

Geplante Bauzeit für die Umgehung: Zweieinhalb Jahre

Die Geschichte der geplanten Ortsumgehung ist lang. Seit vielen Jahren zieht sich das Verfahren bereits. Nun kann das Landesamt für Straßenbau MV das Großprojekt endlich umsetzen. Eine Klage hatte die Planung auf mehr als fünf Jahre verlängert, sagte Projektleiter Thomas Genschmer bereits im April der OZ. Der nötige Grunderwerb sei inzwischen abgeschlossen, so dass die rund zehn Millionen Euro teure Maßnahme Ende des Jahres beginnen kann. Die Straße soll etwa 4,7 Kilometer lang werden. Die Hansestadt Rostock hat schon 2021 mit der Verlängerung der Mecklenburger Allee im Stadtteil Lichtenhagen begonnen, die später über einen Kreisverkehr an die Ortsumgehung anschließen soll.

Die Gesamtbauzeit für die Ortsumgehung soll nach aktuellem Stand zweieinhalb Jahre dauern. Demnach könnten erste Fahrzeuge Mitte 2025 über die Ortsumgehung L 12 rollen.