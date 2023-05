Mann bedroht Frauen beim Gassigehen in Elmenhorst mit Messer

Mehrere Anzeigen bei Polizei

Mindestens zehn Anzeigen wegen Lärmbelästigung sind am Wochenende bei der Polizei auf Rügen eingegangen. Die Geräusche gehen von einem LNG-Schiff in der Nähe aus. Die Betreiberfirma Deutsche Regas will das Problem zügig in den Griff bekommen.