OZ live vom Existenzgründerpreis: Hier können Sie sich am Donnerstag die Veranstaltung ansehen

Zum 20. Mal wird am Donnerstag der OZ-Existenzgründerpreis verliehen. 15 Firmen aus MV stehen im Finale. In einem Livestream können Sie hier am Donnerstag ab 18 Uhr bei der Verleihung in Greifswald dabei sein.