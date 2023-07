﻿Eltern aus Rostock bekommen Extremfrühchen mit nur 700 Gramm: „Es war ein Schock“

Kostenfrei bis 19:34 Uhr lesen

Silly und Ray Wilson waren Headliner

Musik, Magie und Genuss: Roxsa-Festival in Bad Sülze verzaubert 1200 Gäste

Es war der Höhepunkt eines gelungenen Festivals mit Kleinkunst, Akrobatik und Musik: Silly mit Julia Neigel und Ex-City-Frontmann Toni Krahl ist am Samstagabend beim Roxsa-Festival in Bad Sülze aufgetreten. Auch der Genesis-Sänger Ray Wilson begeisterte das Publikum. Die Künstler zeigten sich von der Atmosphäre in Bad Sülze beeindruckt.