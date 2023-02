﻿Eltern in Rostock-Schmarl empört: Hort-Eröffnung wieder unklar

Rostock. Große Enttäuschung bei Eltern schulpflichtiger Kinder in Schmarl. Dieses Frühjahr sollten die Bauarbeiten für das seit Jahren angekündigte Hortgebäude beginnen. Der Stadtteil im Rostocker Nordwesten war jahrelang das Schlusslicht bei der Hortbetreuung in der Hansestadt, noch im Schuljahr 2021/22 lag die Betreuungsquote bei den Klassen 1 bis 4 bei nur 39 Prozent und damit weit unter dem Rostocker Durchschnitt von 68 Prozent.

Im Mai oder Juni soll es Informationen zum Stand der Neubaupläne geben, kündigte das Ortsamt Nordwest im Schmarler Ortsbeirat an. Von einem Baustart im Frühjahr ist inzwischen keine Rede mehr. Im Stadtteil sorgt das für Empörung. „Wenn meine Tochter Abitur gemacht hat, brauche ich keinen Hortplatz mehr“, sagt Juliane Bellin-Bening. Ihre Tochter ist fünf Jahre alt und wird im Sommer eingeschult.

Wann der Hort fertig wird, ist wieder offen

Vor knapp einem Jahr reichte es Bellin-Bening und anderen Eltern aus dem Stadtteil. Zusammen organisierten sie eine Demonstration mit 50 Teilnehmern. Sogar der damalige Bürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos) kam vorbei, ließ sich mit den Protestierern fotografieren und versprach einen Gesprächstermin innerhalb von 14 Tagen. „Wir haben nie wieder etwas von ihm gehört. Das war nur Show“, sagt Bellin-Bening.

Auf OZ-Anfrage erklärt die Stadtverwaltung, dass erste „vorbereitende Maßnahmen“ für den Neubau bereits angelaufen seien. Der Beginn der Rohbauarbeiten ist für den Sommer vorgesehen. Wann das Gebäude fertig ist und genutzt werden kann, bleibt dagegen offen. Grund dafür sind anscheinend Lieferschwierigkeiten. „Aufgrund der aktuellen Marktsituation können wir zum gegenwärtigen Zeitpunkt keinen exakten Fertigstellungstermin nennen“, heißt es in der Antwort. Bis dahin soll die Betreuung in „Hortcontainern vor Ort“ erfolgen. Zur aktuellen Versorgung der Kinder lägen „positive Rückmeldungen“ vor.

Zusage kam nach Eltern-Demo

Ursprünglich sollte das moderne Gebäude mit 300 Plätzen und bislang sieben Millionen Euro Baukosten im Herbst 2024 fertig werden. Die Zusage kam nach der Eltern-Demonstration. Bereits 2019 waren Pläne für einen Neubau präsentiert worden.

Der Kita-Elternstadtrat reagiert enttäuscht auf die erneute Verschiebung. „Geredet wurde schon viel“, sagt der Vorsitzende Bastian Schwennigcke. Nach dieser langen Vorgeschichte wäre es angebracht gewesen, die Eltern rasch zu informieren und nicht erst im Sommer. Das sei für eine Verwaltung „keine gute Praxis“ und sorge nicht gerade für Vertrauen in staatliche Institutionen. Dass sich Bauprojekte verzögern, sei derzeit nicht außergewöhnlich. „Dafür gibt es sicher gute Gründe.“ Aber die müsse man dann auch kommunizieren.

Rostocker Elternrat sieht Anzeichen für Entspannung

Stadtweit habe sich die Situation bei der Schüler-Nachmittagsbetreuung aber klar verbessert, sagt der Elternrats-Vorsitzende. In mehreren Stadtteilen wurden neue Horte gebaut, unter anderem in Lütten Klein und Warnemünde. „Rostock ist auf einem guten Weg“, sagt Bastian Schwennigcke mit Blick auf den ab 2026 geltenden Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung. Auch in Schmarl hat sich die Situation seit Beginn des laufenden Schuljahres verbessert.

Hortbetreuung in Klassenräumen

Zuständig für die Hortbetreuung in Schmarl ist größtenteils die Volkssolidarität. Sie richtete 132 Hortplätze in der Grundschule ein, in Doppelnutzung, also in denselben Räumen, in denen vormittags gelernt wird. „Wir haben bisher kein negatives Feedback dazu bekommen“, sagt Kathleen Lührs, Bereichsleiterin für Kitas und Horte bei der Rostocker Volkssolidarität. Weitere Plätze bietet unter anderem die Kita „Spatzennest“, die früher die Hortbetreuung im Stadtteil organisierte.

Die Zeiten, dass Frauen ihren Job wegen fehlender Betreuungsmöglichkeiten aufgeben mussten, sind in Schmarl vorbei. Schwieriger sei es dagegen für Mütter, die wieder in den Beruf einsteigen wollen, ohne Arbeitsvertrag einen Hortplatz zu finden, sagt Juliane Bellin-Bening.