﻿Emissionsfreier Frachter legt erstmals in Rostock an

Rostock. Am Mittwochabend ist zum ersten Mal das neueste Frachtschiff der Reederei „Finnlines“, die besonders umweltfreundliche „Finneco 1“, im Rostocker Hafen eingelaufen. Der Frachter ist extrem nachhaltig. So sorgt unter anderem ein Luftblasenschleier unterhalb des Schiffsrumpfes für weniger Reibung und Widerstand bei der Fahrt. Zudem befinden sich Wellengeneratoren und Solarzellen an Bord der „Finneco 1“, die zusammen eine riesige Batterie aufladen. Dank dieser Technik besteht die Möglichkeit für emissionsfreie Fahrten und Liegezeiten in den Häfen.

Die neue Ära in der Reedereigeschichte wurde im Sommer dieses Jahres eingeläutet. Pünktlich zum 75. Firmenjubiläum begrüßte die Reederei die drei nagelneuen Eco-Class-Hybrid-Ro/Ro-Schiffe „Finneco“ 1 bis 3 im Verkehr der Nord- und Ostsee. Mit 5800 Lademetern und Platz für rund 400 Trailer sind sie die größten Schiffe der Flotte. Der unter der Fahne Finnlands fahrende Frachter ist 238 Meter lang und 35 Meter breit und hat nun am Liegeplatz 60 im Rostocker Überseehafen festgemacht.

Von Stefan Tretropp