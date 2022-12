﻿Emotionale Heimkehr: Rostocker Marinesoldaten mit Korvette „Erfurt“ zurück in Hohe Düne

230 Tage war die Besatzung der Korvette „Erfurt“ im Einsatz. Pünktlich zu Weihnachten beendeten die Blauhelme ihre Mission und sind in ihrem Heimathafen im Marinestützpunkt Hohe Düne eingelaufen. An der Kaikante kam es zu rührenden Szenen.

Rostock. Ungeduldig steht Hannah Büscher am Sonntagvormittag an der Kaikante im Marinestützpunkt Hohe Düne. Fest hält die 31-Jährige Töchterchen Leni-Marie (2) im Arm. Beide blicken gespannt zur See. Die Aufregung steht ihnen merklich ins Gesicht geschrieben. Es dauert nicht mehr lange, dann ist es endlich soweit: Papa und Ehemann Sven Büscher kehrt gemeinsam mit seinen Kameraden von der Unifil-Mission (United Nations Interim Force in Lebanon) zurück. Seit Mitte Juli sind die Rostocker Blauhelme unterwegs. Die Sehnsucht ist entsprechend hoch.