﻿EnBW nimmt Rostocker Kraftwerk früher vom Netz: Gehen in MV bald die Lichter aus?

Rostock. Der größte Stromlieferant des Landes soll früher als bisher geplant vom Netz gehen: Der Stuttgarter Energiekonzern EnBW will das Steinkohlekraftwerk im Seehafen Rostock bereits 2028 abschalten. Zwei Jahre vor der gesetzlichen Frist und dem bisherigen Ausstiegsdatum – und offenbar ohne vorherige Rücksprache mit Abnehmern und Stromnetzbetreibern.

Denn die Entscheidung kommt selbst für einen der wichtigsten Abnehmer des Kraftwerks, die Rostocker Stadtwerke, überraschend. Rostock muss sich schneller als geplant alternative Fernwärmequellen suchen. Auch für die Energieversorgung im gesamten Osten ist der vorgezogene Schritt nicht ganz unproblematisch. Drohen jetzt „Blackouts“?

Hintergrund: Der Vorstand von EnBW hat entschieden, schneller als bisher geplant komplett auf erneuerbare Energien umsteigen zu wollen. „Neben dem Ausstieg aus der Kernenergie im April planen wir bereits 2028 komplett aus der Kohleverstromung auszusteigen“, so Konzernsprecherin Ricarda Bohn. In Rostock sind neben EnBW auch RWE und RheinEnergie am Kraftwerk beteiligt, doch auch dort soll in fünf Jahren Schluss mit Kohle sein. „Wir führen Gespräche mit den Partnern.“

Gehen ohne Rostock im Norden die Lichter aus?

Die Bundesnetzagentur und der Netzbetreiber 50Hertz könnten den Schnellausstieg im Seehafen noch verhindern – weil das Kraftwerk für den gesamten Osten als „systemrelevant“ gelten könnte. Auch wenn MV sich bereits seit Jahren theoretisch komplett aus erneuerbaren Energien versorgen könnte, ist der Kohlemeiler nämlich für die Netz- und Versorgungssicherheit im ganzen Osten relevant – wenn Wind- und Sonnenenergie nicht genügend Strom liefern, zum Beispiel.

Gehen ohne Rostock die Lichter aus? Nein, beteuert zwar der Netzbetreiber 50Hertz. Aber: Sollte das Kraftwerk in MV offiziell von 50Hertz als „systemrelevant“ eingestuft werden, würde die Bundesnetzagentur das komplette Aus stoppen. „Ein Kraftwerk würde dann in die sogenannte Netzreserve überführt“, so 50Hertz-Sprecher Alexander Sewohl. Heißt: Das Kraftwerk müsste im Standby-Modus weiterbetrieben werden, könnte bei Engpässen wieder ans Netz gehen.

Neuer „Treibstoff“ statt Kohle in Rostock?

Den Standort Rostock aufgeben will EnBW eh nicht. Offen ist jedoch, ob das „alte“ Kohlekraftwerk wirklich zurückgebaut wird. Aus der Stuttgarter Konzernzentrale heißt es, dass EnBW für alle bisherigen Kohlekraftwerke prüfe, ob sie auf alternative klimaneutrale Brennstoffe umgerüstet werden können. Nach OZ-Informationen soll ein Abriss des Stromriesen bisher kein Thema sein. Stattdessen werde überlegt, das Kraftwerk beispielsweise mit Wasserstoff oder auch grünen Brennstoffen aus Ammoniak zu befeuern.

Der norwegische Konzern Yara und der ostdeutsche Gas-Netzbetreiber VNG haben gerade erst einen Vertrag über Lieferung von Millionen Tonnen Ammoniak nach Rostock unterzeichnet.