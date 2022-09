﻿Energie-Sparen im KTC: Weihnachtsbeleuchtung im Außenbereich bleibt aus

Letzter Fischer in Hohen Sprenz denkt noch nicht an Rente: „Ich liebe meine Arbeit“

Sein Beruf ist sein bester Fang: Werner Loch ist aktuell der einzige Fischer in Hohen Sprenz – und damit womöglich der letzte. Allerdings denkt der 64-Jährige gar nicht daran, aufzuhören. Was er an seinem Job liebt und wieso nach seinem jetzigen Lehrling trotzdem Schluss mit der Teichwirt-Ausbildung in seinem Betrieb ist.