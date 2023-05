﻿Energiegeladene Ein-Mann-Show im Volkstheater Rostock

Rostock. „Amerika“ ist eines von den drei großen Romanfragmenten des in Prag geborenen Schriftstellers Franz Kafka (1883-1924). Im Ateliertheater kam der Stoff nun als Ein-Personen-Stück auf die Bühne, gespielt von Bastian Inglin.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ein Verwirrspiel der Identitäten

Dabei bot der Kafka-Originaltext lediglich das literarische Gerüst für diese Dreiviertelstunde, Bastian Inglin legte vor dem Publikum eher ein Verwirrspiel hin. Denn er stand als Bastian Inglin auf der Bühne und spielte mit den Identitäten, auch mit der Rolle des Karl Roßmann, der Hauptfigur des Textes.

Im Original gibt es eine Reihe von Ereignissen, welche Roßmann auf seiner Überfahrt nach Amerika durchlebt, weitere auch dort, auf dem neuen Kontinent. Blitzlichtartig kamen diese Ereignisse und Figuren des Kafka-Textes in der Vorstellung zum Vorschein, immer wieder vom Darsteller nur angedeutet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der „Amerika“-Text wurde fast zur Nebensache

Überhaupt lud Bastian Inglin die Anwesenden dazu ein, Mitglieder im „Nationaltheater von Oklahoma“ zu werden, in dem jeder Mensch sich selbst als die große Rolle seines Lebens spielen kann. Die Existenz dieses Theaters war zwar dem Originaltext entnommen, doch diese Aufforderung ans Publikum brachte eine große Leichtigkeit ins Spiel.

In solchen Momenten war der „Amerika“-Text fast Nebensache, da schlängelte sich die Performance eher an den Ereignissen des Originaltextes entlang. So bekamen die Romanfiguren, wie der Heizer, die Wegbegleiter Delamarche und Robinson oder die Sängerin Brunelda, eher schemenhaft Präsenz.

Lesen Sie auch

Rostock: Eine energiegeladene Ein-Mann-Show

Für diese Inszenierung war Luis Liun Koch zuständig, als Dramaturg wirkte Arne Bloch, Regieassistenz und Inspizienz hatte Johanna Freier. Für Bastian Inglin war es eine Rolle, in der er alles zeigen konnte. Der quirlige Schauspieler wechselte bereits am Anfang mehrfach die Begrüßungsmuster und trieb das Verwirrspiel der Identitäten im Laufe des Stücks auf die Spitze.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bereits der Originaltext ist voller surrealer und auch verstörender Ereignisse, wer aber als Zuschauer eine werkgetreue Kafka-Adaption erwartet, der wird sie nicht bekommen. Dafür gibt es eine energiegeladene Ein-Mann-Show, die wirklich Freude macht. Denn Bastian Inglin, der bereits jetzt zu den Großen des Volkstheaters Rostock zählt, reißt hier das Publikum mit.

Nächste Vorstellung von „Amerika“: 22. Mai um 20 Uhr im Ateliertheater des Volkstheaters Rostock

OZ