﻿Energiekrise: So lange soll Rostocks Kraftwerk noch am Netz bleiben

Rostock. Die Temperaturen sinken – auch in Rostock werden nun in vielen Haushalten die Heizungen aufgedreht. Um die Versorgungssicherheit der Hansestädter zu gewährleisten, soll das Steinkohlekraftwerk im Überseehafen nun doch länger Wärme liefern als ursprünglich von der Bürgerschaft geplant. Das steht in einem Beschlussvorschlag aus dem Rathaus.