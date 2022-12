﻿„Weiter runterdrehen ist keine Option“: Sorge um tropische Pflanzen im Botanischen Garten Rostock

Die Energiekrise zwingt auch öffentliche Einrichtungen im Nordosten zum Sparen. Es gibt jedoch Bereiche, wo das schwierig wird, wie im Botanischen Garten Rostock. In den Gewächshäusern sind die Temperaturen optimal auf die exotischen Pflanzenarten angepasst. Wo dennoch Energie eingespart werden kann – und welche Pflanzen die größten Energiefresser sind.

Rostock. „Wenn die Temperatur auf unter 15 Grad Celsius fällt – dann kann es schon erste Schäden geben“, sagt Dr. Dethardt Götze vom Botanischen Garten in Rostock. In der Einrichtung wachsen viele tropische Pflanzen, die auf bestimmte Temperaturen angewiesen sind. Der teils hohe Energieverbrauch der Anlage könnte nun in der Versorgungskrise zum Problem werden – auch weil es kaum Einsparmöglichkeiten gibt.