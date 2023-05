﻿Energiepreise: Mehr Transparenz für Verbraucher notwendig

Ermittlungen laufen

Polizeieinsatz in Rostock: Zeugen wollen Mann mit Waffe im Linienbus gesehen haben

Weil Zeugen einen Mann mit einer Waffe in einem Linienbus gesehen haben wollen, rückte die Polizei am Donnerstagabend mit mehreren Wagen zunächst in den Rostocker Stadtteil Lichtenhagen aus. Was bislang über den Vorfall bekannt ist.