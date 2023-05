﻿Siemens in MV baut Geschäft aus: „Wir gehören zu den Gewinnern der Energiewende“

Rostock. Frank Haacker gibt sich selbstbewusst: „Mit unserem Portfolio gehören wir zu den Gewinnern der Energiewende.“ Der Chef der Siemens-Niederlassung Mecklenburg-Vorpommern hat allen Grund für Optimismus: Trotz Corona-Krise und Russlands Krieg in der Ukraine hat der Technologiekonzern sein Geschäftsvolumen in MV im vergangenen Geschäftsjahr gesteigert – auf 115 Millionen Euro. Hier die wichtigsten Geschäftsfelder:

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Siemens besitze die Technologien, um die Herausforderungen zum Beispiel bei der Stabilisierung des Stromnetzes zu meistern, erklärt Haacker. So gebe es Investitionsstaus bei vielen Stadtwerken in MV, Umspannwerke müssten ertüchtigt oder neu gebaut werden. Unternehmen wollen weniger von Energieversorgern abhängen und sich selbst mit Strom versorgen. Beispiel Zuckerfabrik Anklam: Vor Jahren noch einer der größten Energieabnehmer in MV, versorge sich das Unternehmen mittlerweile nahezu autark. Ein Beispiel, das Schule machen könnte.

Heizung und Lüftung effektiver machen

Um beim Heizen von Gebäuden Energie zu sparen und zugleich CO2-Emissionen zu reduzieren, laufe ein Pilotprojekt mit der Hochschule Wismar – Stichwort Energieeffizienz. Hintergrund: Mit der Gebäudemanagement-Suite „Building X“ sollen hierbei unter anderem Betriebszustände erfasst und ausgewertet sowie Abweichungen von der Norm schneller erkannt werden. Dafür entwickle Siemens für die Hochschule eine übergreifende Lösung für eine Vielzahl von Gebäuden, so Haacker. „Quasi eine Blaupause für Bürokomplexe – erweiter- und duplizierbar.“ Ein Novum – derzeit gebe es nichts Vergleichbares in der Industrie. Die Software sei fertig, jetzt müsse der Campus aufgenommen und digital abgebildet werden. Bis zum Jahresende soll das System laufen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Die Hochschule, die sich schon vor Jahren für eine Zusammenarbeit mit dem Technologieriesen Siemens entschieden hatte, hofft auf Spareffekte: „Gerade jetzt, wenn Energie teurer wird, sind schnelle Datenerfassung und Optimierung von Heizung und Lüftung enorm wichtig“, erklärt Andreas Haak, Technischer Leiter der Hochschule. Der Campus mit 25 Gebäuden in Wismar wird unter anderem von einem eigenen gasbetriebenen Blockheizkraftwerk mit Strom und Wärme versorgt. „Das ist für uns günstiger als Fernwärme“, so Haak.

Neben dem Klimaschutz geht es um viel Geld: Inklusive der Heizung eines Laborkomplexes, einer Sporthalle und eines Abwasserlabors in Wismar, eines weiteren Laborkomplexes in Malchow sowie des Campus Seefahrt in Warnemünde entstünden der Hochschule jährlich Heizkosten in Höhe von etwa 400 000 Euro.

Die Hochschule Wismar soll effizienter beheizt werden. © Quelle: Hochschule Wismar

Software vernetzt Kunden und Konkurrenz

„Siemens gehört zu den zehn größten Software-Lieferanten der Welt“, erklärt Niederlassungsleiter Haacker. Beispiel: die Business-Plattform „Xcelerator“. Sie solle Kunden ermöglichen, die digitale Transformation schneller, einfacher und skalierbar umzusetzen. Dazu gehören neben Soft- und Hardwarelösungen auch Service, zertifizierte Partner und ein Marktplatz, um gleich gesinnte Firmen kennenzulernen. Besonderheit: „Das Portfolio ist offen, wir lassen Synergien mit Wettbewerbern und Kunden zu“, erklärt Haacker.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Siemens, im kommenden Jahr bereits seit 120 Jahren in Rostock vertreten, beschäftigt derzeit 80 Mitarbeiter in MV. Tendenz steigend. „Zurzeit haben wir fünf offene Stellen, suchen unter anderem Experten für Gebäudeautomation und Sicherheitstechnik“, so Haacker. Die Zahl der Azubis habe sich auf acht verdoppelt, auch Schülerpraktika würden angeboten.

Generell schaut der Niederlassungsleiter optimistisch in die Zukunft: Die Lieferketten würden mittlerweile weniger Probleme verursachen, Preise nicht mehr so dramatisch steigen. Und Ansiedlungen im Nordosten – wie zum Beispiel an den Werft-Standorten in Wismar, Stralsund und Rostock – würden dem Konzern Hoffnung machen.

OZ