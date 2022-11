﻿Enthüllt: Einer der teuersten Kunst-Ankäufe von Schwaan

Schwaan. Als er in Rostock vor nahezu 80 Jahren starb, war der Maler Rudolf Bartels (1872-1943) so gut wie vergessen. Zu seinem 150. Geburtstag indes, am 10. November, war das Haus, das Kunstmuseum in Schwaan, voll. Mit Sekt, Orangensaft und Wasser wurde auf den Sohn der kleinen Stadt südlich von Rostock angestoßen – auf ihn und auf ein "Geschenk" des Künstlers.

„Blühender Baum“ heißt das Gemälde des Geburtstagskindes, der als bedeutendster Maler Mecklenburgs in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts und als „Mecklenburgs Monet“ gilt. Sein farbenfrohes Bild eines blühenden Baumes hing bis vor kurzem noch in Süddeutschland in der Nähe von Ulm und war in Privatbesitz. Nun wurde es in der Warnow-Stadt enthüllt. In Zeiten knapper Kassen, diverser gesellschaftlicher Sorgen und Nöte ist dieser Ankauf durchaus ungewöhnlich. Also: Wie geht das?

Da stehen zwei lächelnde Menschen, die sichtlich happy sind – die Leiterin des Kunstmuseums, Annette Winter-Süß, sowie der ehemalige Leiter des Hauses, Heiko Brunner – vor einer rosa gestrichenen Wand. „Hier wird das Bild noch richtig aufgehängt“, erläutert die Leiterin und zeigt auf den Bereich, wo noch in großen Lettern „Happy Birthday Rudolf!“ steht.

Für Schwaan wurde es preiswerter

Ein Jahr lang habe der Prozess des Ankaufs des neuen Bartels gedauert, berichtet Heiko Brunner. „Es ist eines der teuersten Bilder, die die Stadt bisher erworben hat.“ Einen niedrigen fünfstelligen Betrag hat Schwaan dafür überwiesen. „Die Verkäufer hätten das Doppelte bekommen können, aber sie sind uns entgegengekommen“, sagt der Fachmann, der den Ankauf einfädelte. Die Verkäufer sind Nachfahren des Mediziners, der in Rostock den Maler behandelte. Gleichzeitig unterstützte der Arzt seinerzeit den recht mittellosen Künstler und erwarb Bilder.

„Die Stadtvertreter von Schwaan schätzen den Wert der Kultur und das ist ein Glück“, sagt Leiterin Winter-Süß. Die Stadtpolitiker habe unter anderem überzeugt, dass das neue Bild jetzt in die Heimat von Rudolf Bartels zurückkehre und dadurch ab sofort ständig für Gäste der Stadt zugänglich bleibe.

Der 5000-Seelen-Gemeinde muss wirklich etwas an diesem Ankauf gelegen haben. Vor allem wenn man weiß, dass das Kunstmuseum lediglich ein Ankaufs-Budget von 10 000 Euro pro Jahr zur Verfügung gestellt bekommt (was für eine Kleinstadt auch schon generös ist). Dennoch könnte man jetzt einwenden, dass man jetzt, solange der „Laden“ nicht mehr so brummt, auf Kunstankäufe vielleicht eher verzichten solle.

Warum die Mühen?

Annette Winter-Süß könnte jetzt antworten, dass es ums kulturelle Erbe ginge, um Freude an Farben, Abwechslung zum Alltag, Entschleunigung, Schönheit, Genuss oder Erbauung. Stattdessen schlägt sie das Gästebuch des Museums auf. „Wenn ich mal erschöpft bin, dann schaue ich in dieses Buch, in das Gäste ihre Eindrücke nach einem Besuch bei uns eintragen können – und dann weiß ich wieder, warum wir das hier alles tun, das gibt Kraft.“ Auf einer Seite des Buches hat jemand lediglich einen Satz notiert: „Endlich ein Lichtblick in dieser dunklen Zeit.“

Info: Öffnungszeiten Kunstmuseum Schwaan, Dienstag bis Freitag 11 bis 16 Uhr, Samstag und Sonntag 11 bis 17 Uhr, Montag geschlossen, Adresse: Mühlenstraße 12, Internet: www.kunstmuseum-schwaan.de