﻿Enttäuschung in Rostocks Osten: Gehlsdorfer warten weiter auf neuen Kirchenplatz

Auch 2022 hat sich wieder nichts getan am Herzstück des Stadtteils an der Warnow. Seit 18 Jahren warten die Einwohner auf die Sanierung des Areals. Immerhin ein kleines Weihnachtswunder wird es geben.

Rostock. Er soll das neue Herzstück des Ortsteils werden – Treffpunkt, Veranstaltungsfläche und Aufenthaltsort für die Einwohner: der Kirchenplatz in Gehlsdorf. Wie der nach der geplanten Umgestaltung einmal aussehen könnte, sollte den Mitgliedern des zuständigen Ortsbeirats sowie interessierten Einwohnern auf der Sitzung des Gremiums am Dienstagabend skizziert werden. Doch die Vorstellung fiel aus – zur Enttäuschung der Anwesenden.

Seit 18 Jahren warten die Gehlsdorfer laut Ortsbeiratschef Kurt Massenthe (UFR) inzwischen darauf, dass ihr Kirchenplatz angefasst wird. Denn bis auf eine grüne Wiese, die von unbefestigten Wegen umsäumt wird, bietet die Fläche im Südwesten des Stadtteils wenig Anlass zur Nutzung.

Größere Stadtteilfeste statt Ospa-Container

Immerhin: Zuletzt war der Weihnachtsmarkt auf dem Areal ein voller Erfolg. Darin waren sich Ortsbeiratsmitglieder und Einwohner am Abend einig. „Er war klein, aber fein“, sagte Jutta Reinders (Linke) und sei hervorragend angenommen worden. Schon jetzt stehe für die Gehlsdorfer fest, dass im kommenden Jahr aufgestockt werden soll – mit geschmücktem Weihnachtsbaum und mehr Ständen.

Ob sich auch der Kirchenplatz bis dahin verändert haben wird, bleibt fraglich. Grundsätzlich soll eine Umgestaltung zur Aufwertung des Standorts in den nächsten Jahren erfolgen, hieß es zuletzt aus dem Rathaus. Doch wann die Stadt das Herzstück Gehlsdorfs baulich umgestalten wird, ist nach wie vor offen. Auch, wie lange der Container der Ostseesparkasse (Ospa) noch dort stehen wird.

In dem können Kunden der Rostocker Bank seit Mai 2021 ihre Geldgeschäfte abwickeln, seit die eigentliche Filiale in der Fährstraße wegen Umbaumaßnahmen geschlossen ist. Die will die Ospa modernisieren und zudem ein Mehrfamilienhaus mit acht Mietwohnungen an der Ecke zur Feuerwehr errichten. Geplant waren Fertigstellung und Bezug laut Unternehmensangaben ursprünglich Ende 2022. Doch wegen fehlender Baugenehmigungen musste bereits ein Jahr Aufschub einkalkuliert werden.

Zuletzt hatte es nun noch Abstimmungsbedarf hinsichtlich des Naturschutzes gegeben. Offenbar befindet sich das Grundstück, auf dem die Ospa ihre neue Filiale errichten will, in der Flugschneise einheimischer Fledermäuse. Sollte die Baugenehmigung Anfang 2023 vorliegen, ist eine Fertigstellung Ende 2024 realistisch, hieß es am Donnerstag vonseiten der Sparkasse. Bis dahin sei die Container-Filiale erforderlich.

Weg zur Kirche soll bis Ostern saniert werden

Immerhin eine gute Nachricht konnten die Gehlsdorfer auf ihrer letzten Ortsbeiratssitzung in 2022 noch zur Kenntnis nehmen: Im Frühjahr soll der Zugang zur Kirche so umgebaut werden, dass das Gotteshaus künftig barrierefrei zu erreichen ist. Die Ausschreibung sei erfolgt, eine Umsetzung „bis Ostern realistisch“, teilte Ortsamtsleiterin Nicole Hartmann mit.

Wegen der alten Betonplatten und der Stufen ist der Weg in die Gehlsdorfer Kirche für ältere Menschen und Rollstuhlfahrer nur schwer zu überwinden. © Quelle: Frank Söllner

Seit Jahren hatten sich Kirchgemeinde und Ortsteilvertreter dafür eingesetzt, den etwa fünf Meter kurzen Weg sanieren zu lassen. Dort liegen die Betonplatten schief und krumm, die Stufen zum Eingang waren für Rollstuhlfahrer und geheingeschränkte Einwohner kaum zu überwinden. Weil Grundstück und Gebäude aber nicht der Kirche gehören, sondern der Stadt, ist diese zuständig. Laut Ortsbeiratschef Massenthe hatte die bereits 2018 bei einer Vor-Ort-Begehung „zügige Hilfe“ zugesichert.