﻿Er kämpfte in „Moonraker“ gegen Roger Moore: James-Bond-Bösewicht lehrt Aikido in Rostock

Das sagt Toshiro Suga über die James-Bond-Filme

In „Moonraker“ (GB 1979) spielte Toshiro Suga den Kammerdiener und Attentäter Chang in Diensten des Oberbösewichts Hugo Drax (gespielt von Michael Lonsdale), der James Bond (Roger Moore) das Leben schwer macht. Bis heute denkt er gerne an die Dreharbeiten zurück. „Roger Moore war sehr nett. Er machte bei jeder Szene einen Witz, sodass viele Drehs wiederholt werden mussten, weil alle lachten.“ Am Flughafen von Venedig habe er beobachtet, wie Moore rund 150 Autogramme gab. „So viel Zeit nehmen sich nicht viele Schauspieler.“ „Einmal hatte Roger Schmerzen. Als Kampfsportmeister kannte ich mich damals schon gut mit dem menschlichen Körper aus und konnte ihn massieren. Danach ging es ihm besser.“ Sugas Meinung zu den heutigen Bond-Filmen ist sehr zwiespältig. „Dass Bond im neuesten Film gestorben ist, finde ich sehr mutig. Aber ich habe vor Kurzem eine Autorin getroffen, die mir erzählt hat, dass es bereits drei neue Drehbücher gibt.“ Suga stört die rohe und blutige Gewalt, die teilweise bei Kämpfen in den jüngeren Bond-Filmen gezeigt wird: „Das gehört eigentlich nicht zu James Bond.“ Der Meister zeigt sich offen dafür, dass der neue Bond auch eine Frau oder jemand mit anderer Hautfarbe sein könnte. „Die früheren Filme basierten ja auf den Büchern von Ian Fleming (1908-1964). Das waren noch ganz andere Zeiten. Heute ist alles möglich.“