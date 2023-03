﻿    Erdbeeren von Karls Erdbeerhof: Robert Dahl äußert sich zu Saison-Start 2023 und Preisen

Rövershagen. In vielen Supermärkten und Discountern warten Import-Erdbeeren auf Käufer. Wer lieber rote Früchtchen von Feldern der Region essen möchte, muss sich nur noch wenige Wochen gedulden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ende April will einer der größten Erdbeer-Erzeuger in Mecklenburg-Vorpommern in die Saison 2023 starten: Karls Erdbeerhof in Rövershagen bei Rostock. In rund 30 Tagen, um den 29. April herum, werden nahe des Erlebnis-Dorfes die ersten Erdbeeren geerntet, verkündete Karls-Chef Robert Dahl am Mittwochnachmittag (30. März) im Live-Stream auf www.karls.de.

Eine weitere Info dürfte Verbrauchern schmecken: In Zeiten, da viele Lebensmittel teurer werden, rechne er mit stabilen Preisen für Erdbeeren, sagt Dahl. Mehr noch. Er wage die Prognose, dass die Schälchen im Vergleich zu 2022 eher etwas billiger werden. Damals kosteten sie zum Verkaufsstart 3,30 Euro pro 250 Gramm.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auf das Wetter kommt es an

Robert Dahl ist optimistisch, dass er den Preis in diesem Jahr unterbieten kann. Zuversichtlich stimmt ihn der Tunnelblick: Die Pflanzen der Frühsorte Flair in den Sonnentunneln von Karls Erlebnis-Dorf in Rövershagen gedeihen gut, berichtete er den Livestream-Zuschauern. In gut einer Woche werden sie wohl blühen, so seine Hoffnung. Angesichts der vielen Blütenanlagen deute sich bereits an, dass es eine ergiebige Ernte werden könnte – das wiederum würde sinkende Preise bedeuten. Ob es so sein wird, hängt vom Wetter ab. Nacht- und Bodenfrost sollte besser nicht mehr kommen, so Dahl.

Traditionell startet Karls rund um den 31. April in die Erdbeersaison und mit dem Verkauf auf dem Erdbeerhof in Rövershagen. In den folgenden Tagen öffnen dann in der Regel die Erdbeerstände in Rostock und der Region. Was Erntehelfer frühmorgens in Schälchen füllen, ist dann in den Fußgängerzonen und an bekannten Plätzen zu haben.