﻿Erfolg für Bürgerinitiative: So soll der Gestank in Niendorf endlich verschwinden

Trinkwasser- und Abwassergebühren in MV: Backhaus kündigt Preiserhöhungen an

Die stark gestiegenen Strompreise führen auch zu höheren Kosten beim Trink- und Abwasser in Mecklenburg-Vorpommern. Das kündigte Umweltminister Till Backhaus am Mittwoch auf einer Tagung der Wasserversorger in Plaus am See an.