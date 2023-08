﻿Erfolgreich in der Nische: Rostocker Friseurin Cindy (39) lässt Kundinnen wie Cinderella strahlen

Veranstaltungen

Benefizkonzert und Reitturnier: Das ist am Wochenende in Grimmen und Umgebung los

Ein Benefizkonzert für den querschnittsgelähmten Felix Hahn wird am Sonntag in Grimmen veranstaltet. In Miltzow geht am Wochenende hingegen beim Reitturnier sportlich zu. Die OZ gibt einen kompakten Überblick zu den Veranstaltungen.