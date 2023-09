﻿Erfolgreiche Theaterbauten: Was Rostock von Hamburg, Potsdam oder Weimar lernen kann

Rostock/Schwerin/Hamburg. Rostock wartet immer noch auf den Theaterneubau – andere Städte haben es einfach gemacht. Der spektakulärste Kulturneubau der letzten Jahre ist zweifellos die Hamburger Elbphilharmonie.

Deren Geschichte ist lang: Der Bau des Konzerthauses wurde 2007 in Hamburg beschlossen, die Fertigstellung war 2010 vorgesehen, sie verzögerte sich aber mehrfach. Auch durch die Überschreitung der angesetzten Baukosten kam die Elbphilharmonie bundesweit in die Schlagzeilen. Die Baukosten betrugen schließlich mit rund 866 Millionen Euro mehr als das Elffache der eigentlich geplanten Summe von 77 Millionen Euro. Die Eröffnung war schließlich im Oktober 2016.

Elbphilhamarmonie: Neues Wahrzeichen für Hamburg

In Sachen Kostensteigerung hat das heute weltweit bekannte Konzerthaus zunächst Schlagzeilen gemacht. Es hat aber auch dazu beigetragen, dass die Stadt nicht nur eine neue Kulturstätte, sondern auch ein neues Wahrzeichen bekommen hat. Am Ende eines langen Weges war die Geschichte der Hamburger Elbphilharmonie erfolgreich – wenngleich sie auch sehr teuer bezahlt wurde.

In Erfurt und Potsdam entstanden neue Theater

Andere erfolgreiche Beispiele: In zwei ostdeutschen Städten wurden in den 1990er Jahren Theaterneubauten realisiert – in Erfurt und in Potsdam. Das neue Stammhaus des Hans-Otto-Theaters Potsdam wurde 2003 bis 2006 errichtet, die Kosten betrugen 26,5 Millionen Euro. Bauherren des Projekts waren die Stadt Potsdam und die Landesentwicklungsgesellschaft Brandenburg.

Das Hans-Otto-Theater in Potsdam wurde 2006 eröffnet. © Quelle: Britta Pedersen/dpa

In Erfurt bekam das dortige Theater ein neues Haus. 1997 wurden bei einem international ausgerichteten Architekturwettbewerb die Entwürfe für einen Theaterneubau ausgewählt. Im September 2003 konnte der Neubau eröffnet werden.

Nach Brand grundlegend saniert: das Theater Magdeburg. © Quelle: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Magdeburg: Mix aus Neubau und Denkmalschutz

In Magdeburg wurde in den 1990er Jahren ein Mix aus Neubau und Denkmalschutz realisiert. Nachdem ein Brand 1990 einen Teil des Bühnenraums im damaligen Maxim-Gorki-Theater zerstört hatte, war eine Sanierung nötig. Das Magdeburger Theater wurde für 120 Millionen DM – das entspricht rund 61,4 Millionen Euro – renoviert und im Oktober 1997 als Theater der Landeshauptstadt wiedereröffnet.

Renovierung mit Mitteln des Landes: Das Große Haus des Mecklenburgischen Staatstheaters in Schwerin © Quelle: Jens Büttner/dpa

Schwerin hat Großes Haus in Etappen erneuert

Das Mecklenburgische Staatstheater Schwerin hat in drei umfangreichen Teilsanierungen das Große Haus erneuert. Dabei wurden unter anderem das Gestühl im Zuschauerraum und die Bühnen-Obermaschinerie erneuert. Eine neue Lüftungsanlage wurde eingebaut und der Fußboden im Saal erneuert.

Die Kosten für die Arbeiten im Saal und an der Bühnenmaschinerie in Höhe von insgesamt etwa 3,9 Millionen Euro wurden vom Land getragen. Die Renovierung des Parkettfoyers für über 400 000 Euro wurde übrigens weitgehend aus Einnahmen über den sogenannten Theater-Euro finanziert. Die Arbeiten am Großen Haus machten in der Summe eine Generalsanierung aus, das Haus ist seit kurzem als Teil des Schweriner Bau-Ensembles offizieller Kandidat für das Unesco-Welterbe.

Sanierung des Theaters Greifswald soll 62,5 Millionen Euro kosten

Ein aktuelles Beispiel aus Mecklenburg-Vorpommern: Für die Sanierung des Theaters Greifswald sind derzeit 62,5 Millionen Euro Gesamtkosten eingeplant. Es sind Baukostensteigerungen möglich, die Stadt ging zuletzt von einem möglichen Rahmen von 70 bis 75 Millionen Euro aus. Das Land Mecklenburg-Vorpommern signalisierte, das Projekt mit 22 Millionen Euro zu unterstützen. Die Bauarbeiten am Theater Greifswald sollen im zweiten Quartal 2024 beginnen.

Bundesmittel für Rostocker Theaterneubau?

In Weimar beginnt derzeit die Generalsanierung des Deutschen Nationaltheaters, die mit 167 Millionen Euro veranschlagt wird, die Finanzierung tragen Bund und Land jeweils zur Hälfte.

Dieses Vorgehen könnte durchaus beispielhaft sein. Auch für Rostock könnte das heißen, dass für einen Theaterneubau Bundesmittel fließen könnten. Das hängt davon ab, wie geschickt Rostock es anstellt, Geld für so ein großes Vorhaben zu beschaffen.

Eine Chance war in den 1990er Jahren da: In Rostock hätte man damals auch diese Gelegenheit ergreifen können, es standen in jener Zeit vereinigungsbedingt viele Bundesmittel zur Verfügung. So gab es 1992 zumindest als Willensbekundung den Grundsatzbeschluss der Rostocker Bürgerschaft für den Bau eines Theaters – damals aber ohne festgelegten Standort.

