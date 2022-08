﻿Erlebnisstationen und Bäume für Babys: Das plant Graal-Müritz trotz Buga-Aus

Der Plan stand: Graal-Müritz wollte die Rostocker Bundesgartenschau nutzen, um als Außenstandort noch mehr Gäste anzuziehen. Nach dem Aus muss nun entschieden werden, welche Maßnahmen im Ostseeheilbad dennoch umgesetzt werden. Die Verwaltung hat bereits klare Favoriten.

Graal-Müritz. Eigentlich hätte es in Graal-Müritz in diesen Tagen Grund zum Jubeln gegeben: Denn das Ostseeheilbad hatte sich mit zahlreichen anderen Gemeinden im Land als Außenstandort für die Rostocker Bundesgartenschau 2025 beworben – und in internen Auswahlrunden bereits den Zuschlag bekommen. Spätestens im September sollte das auch offiziell bekanntgegeben werden. Doch Rostocks Blütentraum endete mit der offiziellen Buga-Absage bereits im Juni. Und damit auch die Hoffnungen der Außenstandorte.

„Wir haben die Absage mit Bedauern zur Kenntnis genommen“, sagt die Graal-Müritzer Bürgermeisterin Benita Chelvier (CDU). Für das Ostseeheilbad hätte eine Gartenschau in der Hansestadt zusätzliche Aufmerksamkeit bedeutet – und noch mehr Besucher. Zudem waren natürlich auch verschiedene Bauvorhaben mit der Bewerbung als Außenstandort verknüpft. „Deshalb müssen wir jetzt entscheiden, was wir weiterhin umsetzen wollen und was nicht“, so Chelvier.