﻿Erlebnisstationen und Bäume für Babys: Das will Graal-Müritz im Ort umsetzen

Graal-Müritz. Eigentlich hätte es in Graal-Müritz in diesen Tagen Grund zum Jubeln gegeben: Denn das Ostseeheilbad hatte sich mit zahlreichen anderen Gemeinden im Land als Außenstandort für die Rostocker Bundesgartenschau 2025 beworben – und in internen Auswahlrunden bereits den Zuschlag bekommen. Spätestens im September sollte das auch offiziell bekanntgegeben werden. Doch Rostocks Blütentraum endete mit der offiziellen Buga-Absage bereits im Juni. Und damit auch die Hoffnungen der Außenstandorte.

„Wir haben die Absage mit Bedauern zur Kenntnis genommen“, sagt die Graal-Müritzer Bürgermeisterin Benita Chelvier (CDU). Für das Ostseeheilbad hätte eine Gartenschau in der Hansestadt zusätzliche Aufmerksamkeit bedeutet – und noch mehr Besucher. Zudem waren natürlich auch verschiedene Bauvorhaben mit der Bewerbung als Außenstandort verknüpft. „Deshalb müssen wir jetzt entscheiden, was wir weiterhin umsetzen wollen und was nicht“, so Chelvier.

Überdachung für Besucherplätze im Rhododendronpark

Gemeinsam mit Vertretern der Tourismus und Kur-GmbH (TuK) hat sich die Verwaltung Gedanken gemacht und einen Vorschlag erarbeitet. „Der Fokus liegt dabei auf dem Rhododendronpark – denn der ist unser Higlight“, erklärt die Bürgermeisterin. Das Kleinod inmitten des Ortes ist nicht nur beim gleichnamigen Parkfest ein Anziehungspunkt für Einheimische und Touristen. Um die dort stattfindenden Veranstaltungen wetterunabhängiger zu machen, sollen deshalb die bestuhlten Bereiche für Besucher am Pavillon überdacht werden. „Die entsprechenden Fundamente sind schon gesetzt“, sagt Chelvier. Die Baumaßnahme sei aber während der Sommermonate ausgesetzt worden, um die stattfindenden Veranstaltungen nicht zu stören. „Nach dem Dünenläufer soll es weitergehen und die Überdachung möglichst noch in diesem Jahr fertig sein.“

Trotz der Absage der Buga und des Wegfalls als Außenstandort soll an der weiteren Entwicklung des Parkes festgehalten werden. „Dazu gehört eine gärtnerische Ertüchtigung genauso wie eine Überarbeitung der Gestaltung“, erklärt das Gemeindeoberhaupt. Geplant seien unter anderem sprechende und klingende Informationsplakate sowie eine Art Park-Rallye für Kinder, bei der die jüngeren Besucher an verschiedenen Stationen kindgerechte Aufgaben lösen müssen. Die zukünftige Gestaltung des Parks sollte sich sowohl an den Bedürfnissen der älteren Besucher als auch den von Familien orientieren und auch die Interessen spezieller Gruppen, wie Literaturfreunde oder Sportler, berücksichtigen, heißt es in dem Beschlusspapier, das kommende Woche im Tourismusausschuss der Gemeinde beraten wird.

Walderlebnispfad hat keine Relevanz für Urlaubsentscheidung

Ein neuer Erlebnispfad durch den Kurwald war ebenfalls Teil der Graal-Müritzer Buga-Bewerbung. Die Finanzierung aus Eigenmitteln der Gemeinde stand bereits – auch Fördermittel waren zugesagt. Insgesamt sollte der sogenannte „Philosophenweg“ rund 240 000 Euro kosten.

Die Arbeitsgruppe aus Verwaltung und TuK hat dazu erneut beraten und empfiehlt jetzt, auf dieses Vorhaben zu verzichten. Nach erneuter Prüfung sind die Experten jetzt der Meinung, dass ein solches Vorhaben nicht entscheidend dazu beiträgt, dass sich Urlauber für einen Aufenthalt im Ostseeheilbad entscheiden, also kein Alleinstellungsmerkmal darstellt. Sollte die Gemeindevertretung dem Vorschlag folgen, soll der entsprechende Förderbescheid für den Walderlebnispfad zurückgegeben werden.

Jahrgangsbäume für die neugeborenen Babys

Beibehalten werden aber die Gespräche mit dem neuen Betreiber der örtlichen Tuki-Bahn. Die rollt derzeit noch per Diesel-Antrieb durch den Ort. „Ziel ist es, dass die Bahn auf Elektrobetrieb umgestellt wird“, kündigt Benita Chelvier an. Nachhaltig ist auch ein weiteres Projekt, das im Zuge der Buga-Bewerbung aufkam und weiter vorangetrieben werden soll: Und zwar die sogenannten Jahrgangsbäume. Ein Bereich des Waldes zwischen dem Erlenweg und der Waldstraße soll gemeinsam mit dem Forst umgestaltet werden. Dort sollen dann nicht nur Bänke als Ruheinseln Platz finden. „Wir wollen künftig für die neugeborenen Babys aus Graal-Müritz immer einen Baum pflanzen und entsprechend beschildern“, kündigt Benita Chelvier an. Genau wie die Bäume sollen dann auch die kleinsten Bewohner des Ostseeheilbades gut gedeihen, groß und stark werden.