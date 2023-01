﻿Polizei sperrt Rostocker „Späti“: Wurden hier wertvolle Pakete leer geräumt?

Den kleinen Kiosk am Goetheplatz kennen viele Rostocker – weil UPS, GLS, DPD und Hermes dort Pakete abgeben und abholen. Doch nun ist der „Späti“ zu. Versiegelt von der Polizei und dem Gewerbeamt der Stadt. Was genau dahintersteckt und wie es nun weitergeht.

Pakete abgeben oder abholen: Das wird im „Späti“ am Rostocker Goetheplatz vorerst nicht möglich sein. Die Polizei ermittelt.

Rostock. „Jeder Diebstahl kostet 100 Euro und wird zur Anzeige gebracht“ steht auf einem bunten Pappschild im Schaufenster des kleinen Kiosk. Nach dem, was nun die Polizei berichtet, klingt das fast schon nach Ironie: Denn Rostocks Kripo hat den „Späti 18055“ am Goetheplatz dichtgemacht. Der Vorwurf: In dem kleinen Laden, der für mehrere Paketdienste als Abgabe- und Abholstation fungiert, sollen wiederholt Wertgegenstände und Elektronikartikel aus Postpaketen gestohlen worden sein.

Seit Ende vergangener Woche ist der Kiosk versiegelt. Dass er jemals wieder öffnet – unwahrscheinlich: „Der Gewerbebetrieb wurde durch den Gewerbetreibenden bereits zum 20. Januar abgemeldet“, heißt es auf OZ-Anfrage aus dem zuständigen Rostocker Gewerbeamt.

Die Polizei hat den „Späti“ vorerst versiegelt. © Quelle: Andreas Meyer

Versiegelt seit Tagen

Hintergrund: Die Polizei hat den „Späti“ Ende vergangener Woche vorerst geschlossen: „Wir sind hier für das Gewerbeamt der Hansestadt Rostock aktiv geworden“, sagt Polizeisprecher Martin Ahrens. An den Türen klebte am Dienstagmorgen noch das amtliche Siegel der Landespolizei. Die Stadt hatte aufgrund der laufenden Ermittlungen untersagt, dass in dem Kiosk Pakete abgegeben oder bis zur Abholung durch die Empfänger zwischengelagert werden. „So sollten weitere Taten verhindert werden“, erklärt Ahrens. Den Werbeschildern nach zu urteilen wurde der Kiosk von den Dienstleistern UPS, GLS, DPD und auch Hermes genutzt, nicht aber vom Branchenprimus DHL.

„Der konkrete Vorwurf lautet Unterschlagung von Postgegenständen“, sagt Ahrens. Aus Paketen, die in dem Kiosk gelagert wurden, sollen Sachen gestohlen worden sein. Ahrens spricht von „Wertgegenständen“. Noch OZ-Informationen soll sich darunter unter anderem eine teure Kaffeemaschine befinden. Drei Anzeigen liegen der Kripo bisher vor. Möglich, dass noch weitere dazukommen. Ermittelt wird unter anderem gegen den Inhaber, heißt es aus Ermittlerkreisen. Eine Anzeige soll ein Mitarbeiter des Landes erstattet haben. Eine Bestätigung dafür gibt es von offizieller Seite aber nicht. „Die Ermittlungen stehen noch am Anfang“, so Ahrens.

Dieses Schild hängt im Schaufenster des „Späti“ am Goetheplatz. © Quelle: Andreas Meyer

Bekannt geworden mit einen Lieferdienst

Der „Späti 18055“ im Bahnhofsviertel hatte erst Ende des Jahres von sich reden gemacht: Nachdem die beiden Betreiber – Ali O. und sein Geschäftspartner Mahir H. – den Kiosk übernommen hatten, bauten sie einen eigenen Lieferdienst auf. Ab 25 Euro Bestellwert lieferten die beiden seitdem auch noch am Wochenende und um Mitternacht Getränke, Snacks, Schokolade. Für Partys, zum Beispiel.

Einer der beiden Männer spielt zudem erfolgreich Fußball – als Mittelfeldspieler in der zweiten Mannschaft des FC Hansa Rostock. Was die beiden zu Vorwürfen sagen? Ali O. war am Dienstag weder vor Ort noch telefonisch für die OZ zu erreichen. Unter seiner Handynummer heißt es nur: „Diese Mailbox steht zurzeit nicht zur Verfügung“.