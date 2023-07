﻿Ermittlungen gegen Union-Trainer: Mann hat bei Hansa Rostock im Nachwuchs gearbeitet

Rostock. Für Wirbel sorgen zurzeit Vorwürfe gegen einen Jugendtrainer, der in den Diensten des 1. FC Union Berlin stand. Der Verein hat den 26-Jährigen mit sofortiger Wirkung entlassen. Hintergrund sind polizeiliche Ermittlungen gegen den Mann. Nach „Bild“-Informationen werden dem Trainer unangemessene private Kontakte zu Spielern der Altersklasse bis 10 Jahre vorgeworfen.

Der FC Hansa Rostock informiert am Mittwoch in einer Pressemitteilung, dass der entlassene Union-Trainer auch beim Koggenverein beschäftigt war. „Der verdächtigte Jugendtrainer hat vom 1. September 2018 bis 30. Juni 2021 in der Nachwuchs-Akademie des FC Hansa als geringfügig beschäftigter Co-Trainer bzw. in ehrenamtlicher Funktion gearbeitet und hatte dabei hauptsächlich Kontakt zu den Jahrgängen 2010 und 2012. Außerdem war er in den Feriencamps der Fußballschule im Einsatz“, heißt es in der Erklärung.

Keine Anhaltspunkte für Verfehlungen in der Zeit bei Hansa Rostock

Aus dieser Zeit würden dem Kinderschutzbeauftragten von Hansa jedoch keine Meldungen zu möglichen Verfehlungen des Jugendtrainers vorliegen. Auch Gespräche in den vergangenen Tagen aufgrund der aktuellen Vorwürfe hätten keine Hinweise auf eventuelle Verdachtsmomente ergeben.

Seit 2019 sei die Funktion des Kinderschutzbeauftragten Teil des Lizenzierungsverfahrens. „An den hauptamtlichen Mitarbeiter können sich Nachwuchsspieler aber auch Eltern wenden, wenn es im Umgang mit den Kindern Gesprächsbedarf gibt oder Fehlverhalten festgestellt wurde“, betont Hansa.

Die Ermittlungen im Fall des Union-Trainer laufen bei der Berliner Staatsanwaltschaft.

