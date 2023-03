﻿Ermittlungen in MV: So jagt das BKA jetzt die Nord-Stream-Saboteure

MVs beste Melkerin kommt aus dem Landkreis Rostock

Die Landesmeisterschaft im Melken wurde am Donnerstag in Gressow bei Grevesmühlen (Landkreis Nordwestmecklenburg) ausgetragen. Die beiden besten jungen Melker kommen beide aus demselben Betrieb. Am Ende hatte eine junge Frau die Nase vorn.