Rostock. Der Vorrat an Euphorie war am Sonntagnachmittag erst mal aufgebraucht, 24 000 Zuschauer im wieder mal fast vollen Ostseestadion traten nach dem Nordduell gegen Hannover 96 ernüchtert den Heimweg an. Der FC Hansa ist nach punktuell begeisternden Auftritten und tabellarischen Höhenflügen bis auf Rang sechs wieder auf dem Boden der sportlichen Realität gelandet.

Das 0:1 gegen die Niedersachsen war die fünfte Pleite für die Rostocker im achten Pflichtspiel der noch jungen Saison und gleichzeitig ihre fünfte Partie ohne eigenen Torerfolg. Nach drei ganz schwachen Halbzeiten gegen Karlsruhe (0:2) und Hannover stellt sich die Frage: Hat die Härtel-Elf bei den drei Saisonsiegen gegen den HSV (1:0), Bielefeld (2:1) und St. Pauli (2:0) über ihre Verhältnisse gespielt?

Hansas negativer Trend liegt nicht nur an fehlendem Spielglück

„Heute hat nicht die bessere Mannschaft gewonnen, sondern die glücklichere. Leider waren das nicht wir“, befand Trainer Jens Härtel nach der zweiten Heimniederlage. Der Ergebnistrend bei Hansa zeigt nach unten, und das ist nicht (nur) auf fehlendes Glück zurückzuführen. Die sportlich Verantwortlichen hatten längst erkannt, dass der neu zusammengestellte Kader einen Qualitätszuwachs brauchte. Mit der Last-Minute-Verpflichtung der drei erstligaerfahrenen Profis Rick van Drongelen, Anderson Lucoqui und Dong-gyeong Lee am letzten Transfertag versucht Sportvorstand Martin Pieckenhagen gegenzusteuern.

Wieder verloren: die Hansa-Verteidger Nico Neidhart (l.) und Ryan Malone. © Quelle: Daniel Reinhardt

Hansas satter Nachschlag auf dem Transfermarkt ist eine Reaktion darauf, dass die vorherigen neun Neuzugänge – mit Ausnahme von Kai Pröger und Dennis Dressel – bisher deutlich hinter den Erwartungen zurückgeblieben sind. Gegen Hannover musste auch Mittelfeld-Hoffnungsträger Sebastien Thill seinen Platz in der kreativen Schaltzentrale räumen. Trainer Härtel überraschte damit, die Position hinter den beiden Spitzen mit Lukas Hinterseer einem gelernten Stürmer anzuvertrauen.

Härtel hat gegen Hannover einiges gewagt, aber nichts gewonnen

Das Experiment trug nicht zum erhofften Erfolg bei, dennoch war Härtel mit dem 77-Minuten-Auftritt des Österreichers, der bei Hansa vor allem auch für Tore sorgen soll, im offensiven Mittelfeld nicht unzufrieden. „Er ist ein sehr ballsicherer Spieler und bewegt sich viel in diesen Räumen. Da wollten wir ihn in der Rolle mal ausprobieren“, erklärt Härtel, der „gute Szenen“ von Hinterseer beobachtet hatte: „Man hat schon gesehen, dass er mit dem Ball immer Lösungen hat. Er hat den einen oder anderen Angriff eingeleitet oder zieht mal ein Foul. Er ist ein intelligenter Spieler, hat ein sauberes Passspiel. Fürs erste Mal war es in Ordnung“, sagt der Trainer und kündigt an, an seiner Idee festzuhalten. „Es wird wahrscheinlich noch mal einen Versuch geben, er muss sich auf der Position einspielen. Wir brauchen da einen Spieler, der schnell aufdreht, der Bälle nach vorne spielen kann.“

Ein Tor alle 144 Minuten: Hansa verliert seine Spiele auch in der Offensive

Härtel hat gegen Hannover einiges gewagt, aber nichts gewonnen. Sogar der fast schon abgeschriebene Ridge Munsy durfte am Ende noch mal stürmen. Eher untypisch für den Hansa-Trainer: Mit van Drongelen und Lucoqui warf er zwei Neuzugänge ins kalte Wasser, obwohl sie zuvor erst zwei Trainingseinheiten in Rostock absolviert hatten. „So richtig kennt man die Spieler da natürlich noch nicht, es war eine Bauchentscheidung. Die Jungs haben mehr Tempo als die, die vorher gespielt haben“, erklärt er.

Die beiden neuen Verteidiger zeigten ein ordentliches Debüt bei ihrem neuen Verein, sie dürften ihren Platz in der ersten Elf vorerst sicher haben. „Beide haben eine solide Leistung gebracht. Wir können keine Wunderdinge erwarten, sie haben lange kein Pflichtspiel gemacht. Dafür war es in Ordnung“, resümiert Härtel. An van Drongelen und Lucoqui lag es jedenfalls nicht, dass der Koggenklub erneut leer ausging.

Hansa verliert seine Spiele auch in der Offensive, die einfach zu selten trifft. Am Sonntag gaben die Rostocker zwar mehr Schüsse (20) aufs Tor ab als Hannover (12) und hatten drei Mal so viele Ecken (10) wie der Gegner (3), doch unter dem Strich stand vorne zum mittlerweile fünften Mal (inklusive DFB-Pokal) die Null. 144 Minuten benötigt die Härtel-Elf im Schnitt, um einen Treffer zu erzielen. Ein alarmierend schlechter Wert, den Hansa auch in einer deutlich stärkeren zweiten Halbzeit gegen Hannover nicht aufbessern konnte. „Ich muss der Mannschaft ein Kompliment machen, das war eine richtig starke zweite Halbzeit mit vielen Chancen, sowohl aus Standards als auch aus dem Spiel heraus“, hebt Härtel das Positive hervor.

Spätestens gegen Magdeburg geht’s ans Eingemachte

Dem Koggenklub stehen wegweisende Wochen bevor. Der Auswärtsaufgabe gegen Fortuna Düsseldorf (Sonnabend, 20.30 Uhr) folgt das enorm wichtige Heimspiel gegen Aufsteiger 1. FC Magdeburg. Spätestens gegen Härtels Ex-Verein geht es für die Rostocker ans Eingemachte. „Wir müssen uns das Momentum zurück erarbeiten. Damit wollen wir in Düsseldorf anfangen“, sagt Härtel. Unmittelbar nach dem Abpfiff gegen Hannover hat der Trainer seiner Mannschaft noch auf dem Rasen mit auf den Weg gegeben, wie sie in die Spur zurückfinden kann: „Die Energie und die Wucht, die wir in der zweiten Halbzeit entwickelt haben – das ist die Basis, das ist unsere Stärke.“ So könnte Hansa auch schnell wieder neue Euphorie entfachen.