﻿Erst als Soldat im Einsatz, jetzt sorgt er für Hochspannung in Rostock

Rostock. Fokussiert wirkt Carsten Schumann. Dazu das kantige Gesicht mit den hellen Augen. Wankelmütig sieht der 32-Jährige jedenfalls nicht aus, eher entscheidungsfreudig. „Das Wichtigste in meinem Job ist die Sicherheit“, sagt er. „Schließlich habe ich oft mit Starkstrom zu tun – ein Fehler und es wird gefährlich für mich.“

Carsten Schumann ist Azubi im zweiten Lehrjahr bei den Stadtwerken Rostock. Elektroniker für Betriebstechnik heißt sein Beruf. „Ich kümmere mich unter anderem um die Wartung und Instandhaltung der 20-kV-Netze der Stadtwerke“, berichtet er. 20 kV sind 20 000 Volt. Hochspannung ist stets in der Nähe, wenn beispielsweise Kabelverteilerschränke der Stadtwerke (fast 1000 gibt es in Rostock) oder Trafo-Stationen gecheckt werden. Oder wenn ein Bagger mal wieder aus Versehen ein Kabel zerlegt hat, muss die Schadstelle gesucht und repariert werden.

Stadtwerke Rostock Die Stadtwerke Rostock bilden aus: Elektroniker für Betriebstechnik, Anlagenmechaniker, Mechatroniker, Fachinformatiker für Daten und Prozessanalyse und Industriekaufleute. Derzeit bildet das Unternehmen 47 Azubis aus. Für ein duales Studium gibt es bei den Stadtwerken momentan drei Studiengänge: Wirtschaftsinformatik, Informatik sowie Elektrotechnik. Die Stadtwerke Rostock wurden 1990 aus dem VEB Wärmeversorgung Rostock heraus gegründet. 2012 installieren die Stadtwerke die ersten Ladesäulen für E-Autos. Der Energiedienstleister versorgt 136 000 Kunden mit Strom, 42 000 Kunden mit Gas und etwa zwei Drittel aller Rostocker Haushalte mit Wärme. Ebenso werden Nachbarorte wie Bad Doberan mit Fernwärme versorgt. Der neue Wärmespeicher der Stadtwerke fasst 45 Millionen Liter Wasser, ist 55 Meter hoch, hat einen Durchmesser von 35 Metern und versorgt Rostock mit Fernwärme. Eine sogenannte Power-to-Heat-Anlage neben dem Speicher wird demnächst überschüssigen Strom aus Wind- und Sonnenenergie in Wärme umwandeln und den Speicher immer wieder aufladen. Info: www.swrag.de

Hunderte Tage im militärischen Einsatz

Das Besondere an der Biografie von Carsten Schumann ist, dass er bereits ein erstes Berufsleben hinter sich hat. „Nach einer Lehre als Assistent für Informatik war ich zwölf Jahre bei der Bundeswehr, bei der Marine.“ Er fuhr jahrelang auf Schiffen, war beinahe 500 Tage lang im Einsatz, überwachte den Luft- und Seeraum, betreute technische Systeme an Bord und trug eine blaue Uniform. Als er Vater wurde, blieb er beim Marinekommando an Land und verließ die Truppe vor zwei Jahren als Hauptbootsmann (Hauptfeldwebel). „Ich habe mich dann bei mehreren Firmen beworben. Das Portfolio bei den Stadtwerken und die Perspektiven haben mich am meisten überzeugt.“

Rund jeder zehnte Azubi in MV ist älter als 24

Rund 20 000 Auszubildende wurden 2021 in Mecklenburg-Vorpommern laut Statistischem Bundesamt gezählt. Gut zwölf Prozent waren zu diesem Zeitpunkt 24 Jahre alt und älter. Die meisten sind 17 bis 21 Jahre alt. Carsten Schumann ist somit nicht unbedingt ein Exot. „Klar, es ist eine Umstellung, sich von Jüngeren etwas beibringen zu lassen, nachdem ich selbst bei der Bundeswehr Ausbilder war“, sagt er. „Aber ich will ja dazulernen.“ An seiner Berufsschule kennt er Azubis, die bis zu 36 Jahre alt sind. Im Rahmen seiner Ausbildung ist der „Stadtwerker“ zudem innerhalb der Jugend-Auszubildenden-Vertretung (JAV) engagiert. „Hier kann ich mich für die jungen Arbeitnehmer und Azubis einsetzen, zum Beispiel wenn es irgendwelche Probleme gibt.“

Familienmensch und Techno-Fan

Carsten Schumann wuchs in Dümmer, einem kleinen Ort zwischen Schwerin und Wittenburg, auf. Nachdem er drei Wochen in Rostock gelebt hatte, hielt er es nicht mehr aus und zog mit seiner Frau nach Parkentin, einer kleineren Gemeinde bei Rostock. „Ich lebe gern in einem Dorf.“ Mit Familie in einem Einfamilienhaus und mit zwei Hunden – einem Labrador-Schäferhund-Mischling sowie einem Chihuahua.

Der angehende Elektroniker, der gern Techno hört und seit 15 Jahren mit seiner Frau zum Airbeat-One-Festival in Neustadt-Glewe (bei Parchim) fährt, berichtet, dass das Lesen von Schaltplänen extrem wichtig sei. Das sei nicht einfach, aber müsse klappen. „Wetterfest sollte man in meinem Job sein, aufgeschlossen und technisches Verständnis haben.“ Vor dem Wetter schütze die blaue Arbeitsbekleidung der Stadtwerke – „meine neue blaue Uniform“, sagt Schumann lächelnd. Und wie beginnt ein typischer Arbeitstag von ihm? „Mit einem Kaffee nach dem Aufstehen um 5.10 Uhr.“

