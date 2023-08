﻿Erste Straßenblockade der Letzten Generation in Rostock: „Wir waren erfolgreich“

Rostock-Stadtmitte. Auf einmal geht alles ganz schnell: Die Klimaaktivisten stürmen auf die Straße, setzen sich quer auf den Fußgängerübergang, breiten orangefarbene Plakate aus und kleben sich mit Sekundenkleber auf der Straße fest. Letzte Autos drängeln sich an den noch freien Stellen durch die Blockade, dann geht nichts mehr.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Am Donnerstagmorgen, 31. August, um 7.35 Uhr blockierten fünf Aktivisten die August-Bebel-Straße an der Kreuzung zur Hermannstraße in Rostock. Für etwa 20 Minuten war in Richtung Vögenteich kein Durchkommen möglich. Die Fahrzeuge stauten sich bis zum Steintor. Immer wieder hupten genervte Autofahrer. Einige suchten auch das Gespräch mit den Aktivisten. Diese zeigten klare Haltung.

Rostocker Polizei rechnete mit erneuter Protestaktion

„Wir sind in Rostock präsent, weil wir uns mehr Klimaschutz wünschen. Wir wollen, dass die Bundesregierung unsere Lebensgrundlagen schützt“, erklärt Aktivistin Alina. Jeder Rostocker solle den Protest bemerken und darauf aufmerksam werden. Sie selbst sei für den Protest aus Greifswald angereist.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mithilfe von Speiseöl konnten die Beamten die festgeklebten Aktivisten schnell von der Straße lösen. © Quelle: Constantin Krüger

Die Polizei war auf die Klebeaktion vorbereitet und reagierte schnell. Nachdem die Klimaschützer bereits am Mittwochabend einen Protestmarsch durch die Innenstadt organisiert hatten, konnte von einer weiteren Aktion ausgegangen werden, hieß es. Innerhalb von Minuten waren zivile und uniformierte Beamte vor Ort. Mit Speiseöl begannen sie, vier Personen von der Straße zu lösen, die sich festgeklebt hatten.

Schnell hatten die Beamten Erfolg: Gegen 7.50 Uhr waren alle Aktivisten von der Straße losgelöst und wurden von der Polizei aufgefordert, diese zu verlassen. Diejenigen, die das nicht freiwillig taten, wurden von den Beamten weggetragen. Gegen acht Uhr rollte der Verkehr wieder.

Aktivisten zufrieden mit Auswirkungen der Blockade

Mit ihren Aktionen bewegen sich die Anhänger der Letzten Generation am Rande der Legalität. So werden die Proteste so gut wie nie bei der Stadt oder der Polizei angemeldet. Deutschlandweit habe die Gruppe mehr als 1000 Mitglieder. Für die Protestaktion am Donnerstag waren Mitglieder aus ganz Mecklenburg-Vorpommern angereist.

Laut Jan Ole Rieck, Sprecher der Letzten Generation, verfügt die Gruppe allein in Rostock über mehr als 20 Anhänger. Trotz der nur kurzen Blockade zeigte er sich mit der Aktion zufrieden: „Der Protest war erfolgreich“, so Rieck.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nachdem die Polizei die Aktivisten von der Straße gelöst hatte, wurden die Aktivisten weggetragen. © Quelle: Constantin Krüger

Weniger zufrieden waren die Autofahrer: „Ich finde das unmöglich. Wir alle müssen doch wahrscheinlich auf Arbeit“, sagte die Auszubildende Hannah Lena Heinke, die wegen der Blockade zu spät kam.

„Diese Art von Protest ist ein falscher Ansatz“, meinte auch Fußgängerin Pia Lemm. Der Autofahrer Frederik Niewöhner hielt dagegen: „Es ist ein kleines Übel im Verhältnis dazu, was die Aktivisten vielleicht bewirken können.“

Aktivisten der letzten Generation blockieren Straße in Rostock Am Donnerstagmorgen blockierten Aktivisten der letzten Generation die August-Bebel Straße in Rostock. © Quelle: OZ/Ostsee-Zeitung

Letzte Generation plant weitere Protestaktionen in MV

Die Blockade in Rostock war nicht die erste in MV: Bereits im Juli besetzten Klimaaktivisten eine Straße in Stralsund. Dort reagierten einige Autofahrer aggressiv. So fuhr ein Lkw-Fahrer einen Aktivisten an. Bei der Blockade in der August-Bebel-Straße in Rostock kam es zu keinem derartigen Zwischenfall.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Die Aktion wird wohl nicht die letzte in Rostock bleiben: „Solange die Politik nicht handelt, werden wir weiter unsere Aktionen durchführen. Auch in Rostock“, betonte Jan Ole Rieck. Ob es schon konkrete Pläne gibt, wollte er noch nicht verraten.

OZ