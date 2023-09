Früher Semester-Start

Kinder-Uni Rostock weckt Neugierde auf Bücher bei erster Vorlesung des Wintersemesters

Der Altersdurchschnitt am Ulmencampus in Rostock senkt sich am 6. September wieder deutlich: Hier beginnt das Wintersemester der Kinder-Uni. In diesem Jahr geht es etwas früher los als sonst. Die erste Vorlesung findet im Rahmen der „Illustrade“ statt und soll den Schülern Bücher näher bringen.