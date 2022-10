﻿Erste Wasserstoff-Tankstelle in MV eröffnet: Warum Hansa-Profis in Rostock-Laage dabei waren

Die Tageskapazität der Tankstelle beläuft sich auf etwa 450 Kilogramm – das reicht für drei Autos und zwei Lkw oder Busse. Was der Wasserstoff kostet, wie weit man mit einer Tankfüllung kommt und welche Rolle die Hansa-Spieler Damian Roßbach und Lukas Fröde spielten.

Rostock-Laage. Der Apex Group mit Sitz in Rostock-Laage ist ein weiterer Coup gelungen: Am Unternehmensstandort in direkter Nachbarschaft zum Flughafen können Schwerlasttransporter nun Wasserstoff tanken. Bisher war dies schon für die kleineren Autos möglich.

Apex-Energy-Geschäftsführer Peter Rößner sagt zur Eröffnung der Wasserstofftankstelle: „Mobilität im Schwerlastbereich bewegt uns zurzeit am meisten. Bei den Pkws sind wir schon weiter. Die Speditionen fragen aber nach emissionsfreien oder -armen Transportmöglichkeiten.“ Was die Branche außerdem bewegt: Wie gelingt der Wandel? „Wann kommen die Lkws? Wenn die Infrastruktur da ist. Die Frage ist, wer den Mut hat, zu investieren“, erklärt Rößner. Seine Apex Group hat ihn offensichtlich. Die Anlage produziert den grünen Wasserstoff vor Ort mit Energie aus Photovoltaikanlagen.