Die OZ stellt die Koggenzieher-Kandidaten vor: Am ersten Abend am 2. März treten Klara Finck, das Duo Benno und Max sowie Hinnerk Köhn auf. So können Sie vor Ort oder im Livestream dabei sein.

Erster Koggenzieher-Abend 2023 in Rostock: Das sind die Künstler am 2. März

Rostock. Vom 2. bis 6. März wird es wieder den Rostocker Koggenzieher geben. Traditionell gibt es drei Wertungsabende, die jeweiligen Tagessieger treten am Finalabend gegeneinander an.

Klara Finck: Kabarett und Chanson

Der Auftaktabend ist am 2. März. Zuerst tritt Klara Finck auf die Bühne, mit Kabarett und Chanson. „Wie erobere ich die Welt“ heißt ihr Programm, das sie aus der Sicht einer 16-Jährigen erzählt. Dabei serviert die Künstlerin auch kabarettistische Chansons. Die Themenvielfalt umfasst skurrile Betrachtungen – etwa die, warum Sexpuppen angeblich die besseren Menschen sind. Oder der ungewöhnliche Umstand, warum Atemnot der Karriere förderlich sein soll.

Das passiert wie bei einem Liederabend der 1920er-Jahre, angereichert mit „Einflüssen aus der Steinzeit und der Moderne“, so die Selbstvermarktung. Bei Klara Finck gibt es viele thematische Verästelungen – auch Überlegungen zur eigenen Weltherrschaft. All das wird von ihr am 2. März ab 20 Uhr serviert.

Benno und Max: Action auf der Bühne

„Challenge Accepted“ heißt das Programm des Duos Benno und Max, ebenfalls am ersten Kabarettabend zu sehen. Die beiden haben ein neues Genre erfunden – es heißt Action-Comedy. Damit wollen Benno und Max ein Publikum aus ganz unterschiedlichen Milieus vereinen: „Plattenbau trifft Kleinstadtvilla, Aldi Süd trifft Aldi Nord, U-Bahn-Surfer trifft Kuhschubser“, so lautet die Beschreibung. Dabei hilft den Künstlern ihre jugendliche Unbekümmertheit – sie nutzen für die Verbreitung ihrer Videos auch Instagram und TikTok. Auf Spotify ist zum Beispiel ihr Podcast „Spätzle mit Currywurst“ zu empfangen.

Vieles von alldem wollen die Beiden ganz klassisch auf die Bühne bringen, sie sind online und offline aktiv. Benno und Max lieben Herausforderungen, nicht umsonst heißt das Programm „Challenge Accepted“. So entsteht eine Live-Show aus Action, Comedy und Artistik. Benno und Max treten am 2. März um 20.30 Uhr auf die Koggenzieher-Bühne.

Hinnerk Köhn: am Anfang bitter, am Ende glücklich

Der Dritte im Bunde am 2. März ist Hinnerk Köhn. Sein Programm ist klassische Stand-up-Comedy und trägt den Titel „Bitter“. Der Entertainer serviert Geschichten, die in einer ganz besonderen Weise entstanden sind – „im hirnwarmen Nebel ausgeatmeter Schnäpse entstehen die besten Geschichten der Welt“, so die Selbstwahrnehmung. Da spielt die geografische Herkunft offenbar eine wichtige Rolle, Hinnerk Köhn wuchs in der Peripherie von Schleswig-Holstein auf. Also kann der heute 28-jährige Künstler aus seiner Biografie schöpfen, die Saufspiele der Jugend, die ersten Liebeserfahrungen, die schrecklichen Familienfeiern. Das hat beim Comedian dazu geführt, dass das Programm den Titel „Bitter“ trägt.

Tja – das Leben ist ein Cocktail und Hinnerk Köhn will der Zuckerrand sein. Eine griffige Formel hat sich der Comedian dafür bereits zurechtgelegt. Seine Show ist wie ein Fernet Branca, da ist sich Hinnerk Köhn sicher. „Am Anfang bitter, aber am Ende ist man glücklich. Zumindest für eine gewisse Zeit.“ Sein Programm „Bitter“ ist eine Melange aus Witz und Melancholie, es beginnt am 2. März um 21.20 Uhr.

Das Programm 1. Kabarettabend, 2. März20 Uhr: Klara Finck, „Wie erobere ich die Welt?“20.30 Uhr: Benno und Max, „Challenge Accepted“21.20 Uhr: Hinnerk Köhn, „Bitter“2. Kabarettabend, 3. März20 Uhr: David Weber, „Storno all Night Long“20.30 Uhr: Magdeburger Zwickmühle, „Bis auf Heiteres“21.20 Uhr: David Stockenreitner, „Down“3. Kabarettabend, 4. März20 Uhr: Andreas Weber, „Femannismus“20.30 Uhr: Alice Köfer, „Alice auf Anfang“21.20 Uhr: Niko Nagl, „Narrenfreiheit“4. Kabarettabend, 5. März18 Uhr: Finale der drei Tagessieger der drei vorhergehenden Abende, anschließend Verleihung des Goldenen, Silbernen und Bronzenen Rostocker Koggenziehers sowie des Publikumspreises5. Kabarettabend, 6. März20 Uhr: Soloprogramm des Preisträgers des 19. Rostocker Koggenziehers

Der 19. Koggenzieher in diesem Jahr

Der Rostocker Koggenzieher findet traditionell in der Bühne 602 statt. Es ist in diesem Jahr die 19. Veranstaltung. Wer gewinnt, wird die Jury entscheiden, zusätzlich kann auch das Publikum abstimmen. Es ist bei Pattsituationen in der Jury das Zünglein an der Waage. Die Moderation an den Vorrunden-Abenden wird wieder das Duo Fiete und Schiete haben.

Zu den Festival-Unterstützern gehören die OSTSEE-ZEITUNG, die VR-Bank Mecklenburg eG, die Freund & Partner GmbH Steuerberatungsgesellschaft Niederlassung Rostock sowie die Bathel Planungsbüro GmbH.

Der „Koggenzieher“-Preis ist für die Teilnehmer mit Geld verbunden – für Gold werden dreimal 602 Euro vergeben, für Silber zweimal 602 Euro und für Bronze gibt es einmal 602 Euro. Der Publikumspreis bringt dem Gewinner 301 Euro.

So können Sie beim Rostocker Koggenzieher dabei sein

Der Koggenzieher-Wettbewerb findet vom 2. bis 6. März in der Bühne 602 statt. An den ersten drei Tagen treten jeweils drei Künstler gegeneinander an. Die Gewinner treffen am Sonntag, 5. März, aufeinander. Am Montag präsentiert der Sieger sein Gewinnerprogramm.

Tickets für die fünf Veranstaltungen vor Ort: Bühne 602, Warnowufer 55, 18057 Rostock oder im Pressezentrum, Richard-Wagner-Str. 1a, oder auf der Seite der Compagnie de Comédie. Karten kosten 23,60 Euro

OZ+ Leser können alle Streams kostenlos schauen. Abos gibt es unter ostsee-zeitung.de/+

Wer nur an den Koggenzieher-Streams interessiert ist, kann diese ebenfalls auf der Seite der Compagnie de Comédie (Einzelticket 5 Euro, für alle Tage 15 Euro) erwerben. Hier ist zusätzlich eine Spende für die Rostocker Kulturszene möglich.