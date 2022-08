﻿Erstes Festival der Inklusion in Rostock setzt Maßstäbe für die Zukunft

Rund 1000 Besucher wurden an den drei Veranstaltungstagen gezählt. Der Organisator Christian Schenk ist zufrieden mit dem Auftakt. Der Olympiasieger will die zweite Auflage 2023 Menschen aller Kulturen widmen.

Rostock. Inklusion, das ist ein sperriger Begriff und sie weiter voranzubringen eine ambitionierte Aufgabe. Dieser stellte sich der Rostocker Zehnkampf-Olympiasieger Christian Schenk und organisierte ein ganzes Festival, das sich Menschen mit körperlichen oder geistigen Beeinträchtigungen widmete. Von Freitag bis Sonntag fand unter dem Motto „Alle Menschen sind besonders“ das erste „Festival der Inklusion“ mit Veranstaltungen aus den Bereichen, Sport, Wissenschaft und Kultur in der Hansestadt statt.

Ein erstes Fazit gab Schenk, der zuletzt als Landestrainer im Para-Sport in Mecklenburg-Vorpommern arbeitete, am Sonntag bei einer inklusiven Laufveranstaltung im Rostocker Leichtathletikstadion. „Wir haben nicht ganz so viele Leute erreicht, wie erhofft“, so der 57-Jährige, der im Vorfeld rund 2000 Teilnehmer bei den 15 Veranstaltungen erwartet hatte – „aber einen guten Auftakt geliefert.“ Über die drei Tage wären etwa 1000 Menschen mit und ohne Beeinträchtigung zu Konzerten, Diskussionen und sportlichen und künstlerischen Aktivitäten gekommen.