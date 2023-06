Erstes Testspiel von Hansa Rostock gegen Elmenhorst: Gewinnen Sie 3x2 Karten

Rostock. Heute startet der FC Hansa Rostock in die Vorbereitung für die kommende Saison in der Zweiten Bundesliga. Für das erste Testspiel am Mittwoch, den 28. Juni, verlosen Getränkeland und die OSTSEE-ZEITUNG dreimal zwei Karten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bevor es am Wochenende des 28. Juli mit dem Ligabetrieb losgeht, absolviert die „Kogge“ mehrere Testspiele. Am Mittwoch gastiert der FC Hansa hierfür bei der LSG Elmenhorst. Um 11 Uhr ist Anpfiff auf dem Sportplatz am Schulweg 31.

Damit Sie bei dem Gewinnspiel mitmachen können, müssen Sie einfach die oben stehende Frage beantworten. Die Teilnahme ist bis Mittwoch 9 Uhr möglich. Die Gewinner werden von der OSTSEE-ZEITUNG informiert und können ihre Karten in der Getränkelandfiliale Elmenhorst abholen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Hansas Fahrplan für die Saisonvorbereitung

Das erste Highlight der Vorbereitung ist der traditionelle Fan- und Familientag am 2. Juli. Dort können die Fans die Mannschaft hautnah erleben. Am 5. Juli steht dann das Testspiel gegen den Malchower SV auf dem Plan.

Lesen Sie auch

Der FC Hansa bestreitet außerdem vom 8. bis zum 16. Juli ein Trainingslager im brandenburgischen Neuruppin und empfängt dort den polnischen Erstligisten Pogon Stettin. Das letzte Testspiel findet am 22. Juli im Ostseestadion statt – der Gegner ist noch nicht bekannt.

OZ