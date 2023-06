﻿Maki am Meer: Sushi-Koch Shefu eröffnet besonderes Lokal in Warnemünde

Rostock-Warnemünde. Wenn Mathias Harder (38) alias Shefu Gemüse und Fisch in Klebreis wickelt, bekommen seine Gäste Heißhunger auf kalte Rollen: Mit seinen Sushi-Spezialitäten bereichert der Koch Rostocks Gastro-Szene.

Er tischt bei Events in Restaurants und Hotels auf, gibt Kurse und bestückt als Caterer Party-Buffets mit japanischen Köstlichkeiten. Jetzt hat Shefu sein eigenes Sushi-Lokal eröffnet – dort, wo Urlauber Fisch meist in Form von Fischbrötchen essen: in Warnemünde.

„Shefu – eat & repeat“: Wo Urlauber und Einheimische essen

In der Schulstraße bewirtet der Koch Urlauber und Einheimische im „Shefu – eat & repeat“. „Meine Stammgäste haben mich dazu ermutigt.“ Viele Jahre lang versorgte Shefu Rostocks Asia-Food-Fans mit seinem Lieferdienst Sushicaro. Den hat er 2019 verkauft, anschließend als Showkoch, Caterer und Kochlehrer gearbeitet. Nun will er zusätzlich wieder eine feste Anlaufstelle für Genießer bieten.

Mit dem Imbiss hat er einen Geschmacksnerv getroffen. Urlauber kommen, sobald sich die Ladentür öffnet. Auch die Einheimischen essen gern hier. Viele seiner Nachbarn seien schon Stammgäste, freut sich Shefu. „Sie haben mich sehr nett aufgenommen.“

Vegetarisch, mit Fleisch oder Fisch: Shefu hat Maki-Rollen für jeden Geschmack im Angebot. © Quelle: Ove Arscholl

Sushi für Veganer und Fleisch-Fans, humane Preise

Der Imbiss ist klein, die Speisekarte fein: Im gut 35 Quadratmeter großen Ladenlokal bereitet Shefu Makis, Nigiris und Special Rolls zu. Vegane und Veggie-Varianten sind genauso im Angebot wie Sushi mit Rindfleisch, Hühnchen oder Garnelen. Verputzt werden sie draußen am Tisch oder als To-go-Häppchen am Strom oder Strand.

Das Sushi bereitet Mathias Harder alias Shefu bei Bestellung frisch zu. © Quelle: Ove Arscholl

Jede Rolle wird bei Bestellung frisch zubereitet, ist frei von Konservierungsstoffen und Geschmacksverstärkern. Shefus Motto lautet „Purer Genuss – die reine Natur“. Auf bedrohte Tiere, wie Thunfisch, verzichtet er. Stattdessen steckt er Liebe und Aufwand in jede Rolle. Allein der Reis müsse fünf Stunden lang kochen, sagt der Koch.

Gemessen daran sind die Preise mehr als human: Sechs Homo-Makis gibt es ab 3,80 Euro. Das günstigste Nigiri kostet 2,40 Euro. „Die Leute sollen doch wiederkommen“, erklärt Shefu. Nicht umsonst heißt sein Imbiss „eat & repeat“, also „Iss und wiederhole es“.

15 Kilo Sushi fürs Buffet im Neptun-Hotel

Der Name „Shefu“ ist das japanische Äquivalent für „Smutje“ in der Seemannssprache und in und um Rostock längst in aller Munde: Als Eventkoch tischt Shefu unter anderem im Deck Beach-Club in Heiligendamm, im Rostocker Chalet O oder im Warnemünder Hotel Neptun auf.

Letzteres ist auch ein Grund, weshalb der eigentlich in der KTV lebende Rostocker sein Lokal im Ostseebad eröffnet hat. „Seit einem Jahr bereite ich jeden Samstag im Neptun am Buffet 15 Kilo Sushi zu.“ Die Zutaten fährt er mit dem Handwagen zum Hotel.

Als Aida-Chefkoch auf Kreuzfahrt um die Welt

Während er über die Promenade läuft, kreuzt auf der Ostsee manchmal sein früherer Arbeitsplatz auf. Als Chefkoch auf Aida-Schiffen verwöhnte Shefu einst Passagiere mit Köstlichkeiten aus aller Herren Länder. Eine kulinarische Weltreise hat er selbst hinter sich.

Sein Handwerk hat der Rostocker in Heiligendamm gelernt. Im Kempinski-Hotel ließ er sich zum Koch ausbilden. Später betrieb Shefu selbst ein Restaurant mit französischer Küche. Von einem japanischen Sushi-Meister in Düsseldorf ließ er sich in die Geheimnisse fernöstlicher Kochkunst einweisen.

Low-Carb oder Hausmannskost: Kochkurse für jeden Geschmack

Shefus Imbiss ist so konzipiert, dass er ihn allein betreiben kann. Eine One-Man-Show wird es trotzdem nicht, denn der Rostocker will regelmäßig internationale Gastköche einladen, die mit ihm Kurse geben. Wie man deftige Hausmannskost oder Low-Carb-Gerichte, indische Currys oder russische Teigtaschen zubereitet, sollen Laien spätestens ab Herbst regelmäßig im Lokal lernen können.

Tische wie im Restaurant gibt es bei Shefu nicht – mit einer Ausnahme: dem Chef’s Table. Wer den exklusiven Platz für sich und mindestens neun Mitesser bucht, kann den Küchentrubel hautnah miterleben, ohne selbst mitanpacken zu müssen.

Mit extrascharfen Messern schneidet Shefu die Rollen in Scheiben. © Quelle: Ove Arscholl

Koch möbelt Immobilie auf und plant Feinkostverkauf

Apropos Anpacken: Vor der Eröffnung mussten Shefu und seine Freunde die Immobilie komplett entkernen. „Eine Tonne Sondermüll haben wir aus dem Laden geholt.“ Heute trifft hier stilvolles Interieur auf Profi-Geräte. Bald soll ein Feinkostregal einziehen, denn Shefu will Produkte wie selbst hergestellte Sojasoßen verkaufen.

DIY ist ohnehin sein Ding: Shefu ist leidenschaftlicher Bonsai-Züchter. Obstbäume im Mini-Format bevölkern sein Zuhause. Aktuell beschäftigt er sich mit noch kleineren Pflanzen: „Ich interessiere mich total für Kräuter und was man mit ihnen machen kann.“ Während Shefu seinen Wissenshunger stillt, entstehen Ideen für neue Rezepte.

Seine Bestseller hat er dennoch nie satt. „Ich liebe Sushi“, schwärmt Shefu. „Die Ura-Maki mit Lachs, Avocado und Frischkäse ess’ ich seit zehn Jahren jeden Tag. Sie sind einfach gesund und lecker.“

