﻿Eurofighter-Eskorte für König Charles beim Anflug auf Berlin: Kamen die Jets aus Rostock-Laage?

König Charles III. von Großbritannien und Königsgemahlin Camilla kommen am Mittwoch am Flughafen BER an. Ob der König am Himmel gerade die Eurofighter entdeckt hat?

Laage/Berlin. Das war mal eine besondere Begrüßung: Beim Anflug von Charles III. auf Berlin wurde die königliche Maschine am Mittwoch von einer Ehren-Eskorte der Luftwaffe begleitet. Zwei Eurofighter nahmen den Besucher in der Luft in Empfang und überflogen nach der Landung auf dem BER noch einmal sein Flugzeug.

Doch obwohl der Fliegerhorst Laage bei Rostock von den vier deutschen Eurofighter-Standorten am nächsten an Berlin liegt, blieb den Piloten der beiden dort stationierten Geschwader diese besondere Ehre verweigert. Stattdessen stiegen zwei Jets des Geschwaders 31 „Boelcke“ aus dem nordrhein-westfälischen Nörvenich auf.

Flugroute entschied über eingesetzte Maschinen

Das dürfte an der Flugroute gelegen haben, sagte ein Sprecher des Bundesverteidigungsministeriums: Der König wurde wohl an der Grenze des deutschen Luftraums in Empfang genommen – und dafür liegt derzeit Nörvenich am günstigsten.

Sonst wäre es vermutlich das Geschwader 71 „Richthofen“ gewesen, das im ostfriesischen Wittmund beheimatet ist. Doch weil dessen Fliegerhorst derzeit saniert wird, gastiert der Verband mit seinen Maschinen während der Bauarbeiten in Laage, wo das Geschwader 73 „Steinhoff“ zu Hause ist.

Seltene Ehre für King Charles

Laut Ministerium wird die Ehre einer Lufteskorte nur ganz besonderen Staatsgästen zuteil. Auch dass es der erste Besuch von Charles in Deutschland als König ist, spiele dabei eine Rolle.

Für die Eurofighter-Piloten seien solche Einsätze willkommene Übungsmöglichkeiten, etwa für den Einsatz in der Alarmrotte, die rund um die Uhr einsatzbereit ist und im Ernstfall innerhalb weniger Minuten aufsteigen muss, um eindringende Flugzeuge abzufangen.

Sahen die Piloten das Weiße im Auge des Königs?

Dazu fliegen die Piloten so nahe heran, dass sie das Weiße im Auge des anderen Piloten sehen. Ob die Piloten am Mittwoch auch das Gesicht von King Charles hinter dessen Flugzeugfenster erkannt haben, ist nicht bekannt.