﻿Eva-Maria Kröger 100 Tage im Amt: Was die Rostocker von ihrer neuen Oberbürgermeisterin halten

Die Schonfrist ist vorbei. Eva-Maria Kröger ist seit 100 Tagen als Oberbürgermeisterin von Rostock im Amt. Wie meistert die erste Frau im Rathaus-Chefsessel den schwierigen Job? Die OZ hat sich in der Hansestadt umgehört. Vor allem eine Eigenschaft von Kröger wird oft gelobt.

Rostock. „Anstrengend, abwechslungsreich, macht total viel Spaß“, so beschrieb Eva-Maria Kröger (Linke) am Donnerstag ihre ersten 100 Tage als Oberbürgermeisterin von Rostock bei Instagram. Dazu stellte sie ein Foto von sich selbst mit einer Flasche Rum, ein Geschenk aus der kroatischen Partnerstadt Rijeka. Knöllchen bekommen Rostocker seit Februar erstmals mit dem Absender „Oberbürgermeisterin“. Aber hat sich noch etwas geändert an der Rathausspitze? Die OZ hat nachgefragt in der Hansestadt.