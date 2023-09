﻿Er war „Bild“: Ex-Chefredakteur Kai Diekmann liest im OZ-Saal

Rostock. Kai Diekmann war „Bild“. 16 Jahre lang leitete er Deutschlands meistgelesene Tageszeitung, länger als jeder andere. Seine Memoiren veröffentlichte er im April dieses Jahres in „Ich war Bild“. Unter anderem aus Notizen und Tagebucheinträgen zu seinen Gesprächen und Begegnungen mit nationalen und internationalen Schwergewichten, wie Helmut Kohl, Wladimir Putin oder Donald Trump, sind 544 Seiten Exklusiv-Einblicke in seine Karriere entstanden.

Am 8. September wird Kai Diekmann um 16.30 Uhr im OZ-Saal aus seinem Werk lesen. Mit der OSTSEE-ZEITUNG hat der Potsdamer vorab über sein Buch gesprochen – und darüber, wo man ihn während seines Rostock-Besuchs außerdem antreffen wird.

Herr Diekmann, die Ostsee ist Ihnen nicht fremd. Sie besitzen ein Ferienhaus in Heringsdorf auf Usedom. Sind dort auch Seiten Ihres Buches entstanden?

Da ist sehr viel entstanden. Ich habe meine Akten eingepackt und im Juli und August letztes Jahr zwei bis drei Wochen an dem Manuskript gearbeitet. Dort habe ich Ruhe. Wenn das Tagwerk geschafft war, habe ich mich um 18 Uhr an den Strand gesetzt und dort ein Glas Weißwein getrunken.

Warum haben Sie sich überhaupt entschieden, ein Buch zu schreiben?

An der Spitze von „Bild“ erlebt man so viel, das reicht für drei Leben. Mir war es ein Bedürfnis, von den Begegnungen zu berichten, mit Menschen, die entweder Geschichte geschrieben haben oder immer noch Geschichte schreiben. Ich wollte einen Ansatz suchen, Geschichte zu erklären, indem man Geschichten erzählt. Da ich ein manischer Sammler bin und mir grundsätzlich ausführlich Notizen zu meinen Begegnungen gemacht habe, verfüge ich über entsprechendes Material. Das Buch soll nicht nur Einblicke in Mechanismen von Medien und Politik geben, sondern auch spannende Geschichten erzählen.

Buchcover „Ich war Bild“ von Kai Diekmann © Quelle: Deutsche Verlags Anstalt

Gerade in den vergangenen Jahren hat „Bild“ selbst für Skandal-Schlagzeilen gesorgt, besonders Ihr Nachfolger Julian Reichelt. Wie blicken Sie auf die Entwicklungen des Blattes?

Ich bin seit über sechs Jahren nicht mehr bei Springer und nicht Teil dieses Dramas. Zwar habe ich eine spezifische Meinung dazu, leiste mir aber inzwischen den Luxus, diese Meinung für mich zu behalten. Ich würde mir allerdings wünschen, dass „Bild“ mehr mit eigenen Schlagzeilen glänzen würde, als ständig in den Schlagzeilen zu stehen. Dennoch bin ich optimistisch, dass mit der neuen Chefredakteurin Marion Horn die richtige Frau an der Spitze steht.

„Bild“ und OSTSEE-ZEITUNG unterscheidet schon allein das Einzugsgebiet. Welchen Stellenwert messen Sie Lokaljournalismus bei?

Ich bin Abonnent der OZ sowie der Märkischen Allgemeinen und Potsdamer Neuesten Nachrichten, weil in einer globalisierten Welt das, was um mich herum passiert, immer wichtiger wird. Natürlich möchte ich wissen, was hier im Straßenverkehr passiert, wo es neue Brücken gibt und was mit dem Swinetunnel auf Usedom passiert. Der Mensch ist ein analoges Wesen und bleibt es trotz aller Digitalisierung. Ich muss wissen, was um mich herum passiert, das kann nur guter Lokaljournalismus und kein Algorithmus.

Was steht bei Ihrem Rostock-Besuch neben der Lesung außerdem auf dem Plan?

Ich bin großer Fan von Rostock, auch von der Laufstrecke an der Warnow entlang vom Stadthafen zum Gehlsdorfer Ufer. Den Markt auf dem Neuen Markt finde ich auch gut, da habe ich regelmäßig fantastische Wild-Spezialitäten gefunden. Wenn der Markt da ist, werde ich dort hingehen. Ansonsten bin ich Fan vom Kai40 auf dem Radisson-Blu-Hotel. Von dort aus hat man einen wunderschönen Blick über die Stadt. Aber mich hat auch der Name begeistert.

