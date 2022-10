﻿Ex-Bundespräsident Gauck besucht Uni Rostock: „Ich war ein erbarmungswürdiger Student“

Joachim Gauck zurück an seiner Alma Mater: Zum Auftakt einer Tagung zum Thema „Umkämpftes Gemeinwohl“ hat der 82-Jährige vor Studenten und Professoren der Universität Rostock gesprochen – und angeregt, wie Politiker und Wissenschaftler sich verhalten sollten, um die Unzufriedenen nicht an die Populisten zu verlieren.

Bundespräsident Joachim Gauck sprach am Dienstagabend in der Universität Rostock, wo er selbst Theologie studierte.

Rostock. Eigentlich sollte Joachim Gauck als elfter und erster parteiloser Bundespräsident Deutschlands (2012 bis 2017) eine feierliche Rede zur Eröffnung einer dreitägigen Tagung zum Thema „Umkämpftes Gemeinwohl“ halten. In der prächtigen Aula im Hauptgebäude der Universität Rostock lauschten rund 60 Zuhörer der Rede mit dem Titel „Freiheit und Verantwortung im Dienste des Gemeinwohls“. Doch Joachim Gauck fiel zu Beginn gleich etwas aus der Rolle.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dort zu stehen, wo er einst Theologie studiert hatte, erinnere ihn an seine Studentenzeit und der 82-Jährige gestand offen: „Ich war ein erbarmungswürdiger Student“. Es grenze an ein Wunder, dass er damit hätte Bundespräsident werden können. Als mäßig kundiger Theologe bat er die Tagungsteilnehmer zudem darum, mit ihm Nachsehen zu haben, wenn er später in der Diskussion nicht bei allen Fragen mithalten könne.

Erklärungsansätze für Entwicklungen dieser Zeit

Doch so tief er sein Licht auch unter den Scheffel stellte, auch an diesem Dienstagabend bewies Gauck einmal mehr, dass er mit Sprache umzugehen weiß. So bot er nachvollziehbare Erklärungsansätze für die Entwicklungen dieser Zeit und Lösungsansätze. Sein Credo: Wenn jeder Einzelne mutig denen begegne, die aus Angst vor den großen Veränderungen in der Gesellschaft einen anderen Weg einschlagen, dann ließe sich etwas bewegen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

„Die Unzufriedenen werden uns erhalten bleiben“, prophezeite Gauck. Das müsse Demokratie aushalten. Wichtig sei, den Kontakt nicht zu verlieren, der Sprachlosigkeit zwischen den Milieus etwas entgegenzusetzen, damit es eben noch ein Gemeinsam und somit ein Gemeinwohl gebe.

Die nötige Kraft könnte man daraus schöpfen, dass in Deutschland nicht alles so schlecht sei, wie es dargestellt werde. „Die Deutschen neigen zu Verdruss und Klage“, stellte er fest. Nie habe es mehr Wohlstand, Frieden und Rechtssicherheit gegeben. „Dieses Land ist eins, dass uns ans Herzen wachsen könnte, daraus könnten wir Kraft schöpfen“, so sein Rat an alldiejenigen, denen die Umwälzungen durch Klimawandel, Digitalisierung, Corona und Krieg Angst machen würden.

Gauck fordert: Wissenschaft als Berater der Politik

Von den versammelten Studenten und Professoren verlangte er, sich mehr einzumischen. Die Universität müsse sich verändern, auf der einen Seite Exzellenzforschung befördern und gleichzeitig die Einfachen nicht vergessen. Wissenschaftler müssten genauso in Talkshows sitzen wie Schauspieler oder Politiker. Zudem forderte Gauck, dass die Wissenschaft sich mehr als Berater der Politiker verstehe, sie beratend durch immer komplexere Sachverhalte begleite. Die derzeitige Spitzenpolitik kritisierte er aufgrund ihrer unklaren Ansprache. Der Bedarf der Gesellschaft nach einer erhellenden Vereinfachung müsse man bedienen. „Ich weiß, wie gefährlich Vereinfachung ist und dass es sonst eher den Populisten zugeschrieben wird. Aber wer sagt, dass nur Populisten das können?“ argumentierte Gauck.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bis Donnerstag diskutieren zahlreiche Wissenschaftler aus der Bundesrepublik in Rostock noch weiter über den Begriff Gemeinwohl und die Deutungen im Streit um das gemeinsame Wohl. Organisiert wird die Tagung vom DFG-Graduiertenkolleg „Deutungsmacht“.